Zanim schowasz letnie ubrania do szafy, zrób to. Unikniesz wiosennego rozczarowania

Przed ukryciem letniej odzieży na dłuższy czas warto ją starannie uszykować do przechowywania , aby po kilku miesiącach wciąż prezentowała się nienagannie i pachniała świeżością.

, aby po kilku miesiącach wciąż prezentowała się nienagannie i pachniała świeżością. Z pozoru nieskazitelne materiały często skrywają mikroskopijne zanieczyszczenia , które po dłuższym czasie mogą zamienić się w uporczywe plamy.

, które po dłuższym czasie mogą zamienić się w uporczywe plamy. Nie bez znaczenia pozostaje również sam sposób magazynowania – przestrzeń musi być pozbawiona wilgoci , a tekstylia nie mogą być zbyt mocno upchane i muszą być całkowicie suche przed zamknięciem.

, a tekstylia nie mogą być zbyt mocno upchane i muszą być całkowicie suche przed zamknięciem. Wykonanie kilku nieskomplikowanych kroków przed zimą pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu wiosną, chroniąc nasze ulubione kreacje przed pleśnią, brzydkimi zapachami i trwałymi zabrudzeniami.

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Choć nasz strój po jednym dniu użytkowania może wyglądać na całkowicie czysty, to często gromadzi pot, drobinki kurzu, a także resztki kosmetyków i antyperspirantów. Jeśli zignorujemy ten fakt i zamkniemy takie rzeczy na kilka miesięcy w kartonach, wiosną z dużym prawdopodobieństwem napotkamy spore trudności z doprowadzeniem ich do porządku.

Z tego powodu, przed ostatecznym spakowaniem cienkich ubrań na zimę, należy je bezwzględnie wyprać, stosując się do wytycznych podanych na metkach. Wyjątkową ostrożność powinniśmy zachować w przypadku części garderoby noszonych podczas największych skwarów, ponieważ to one chłonęły najwięcej potu i miały bezpośredni kontakt z naszym ciałem. Kluczowym etapem całego procesu jest perfekcyjne wysuszenie materiałów. Nawet najmniejsza wilgoć, pozostawiona w szczelnym pojemniku, może błyskawicznie zainicjować rozwój pleśni i doprowadzić do powstania uciążliwego zaduchu.

Daj ubraniom trochę przestrzeni, pakując do szafy na zimę

Idealne miejsce do trzymania odzieży to takie, które charakteryzuje się czystością i brakiem wilgoci. Do tego celu świetnie sprawdzą się różnego rodzaju tekstylne pokrowce, sztywne pudła czy specjalistyczne worki, jednak musimy pamiętać, aby nie pakować wszystkiego na siłę i pozostawić materiałom minimalną cyrkulację powietrza. Dodatkowo, rozsądnym posunięciem będzie podział na kategorie, grupując osobno letnie bluzki, zwiewne sukienki, cienkie okrycia i kostiumy plażowe, co znacznie przyspieszy wiosenne poszukiwania.

Praktycznym nawykiem jest również dokładne przeszukanie wszystkich zakamarków i kieszeni w odzieży. Zapomniany bilet, stara chusteczka higieniczna czy otwarty błyszczyk mogą przez okres zimowy spowodować w pojemniku niemałe zniszczenia i przysporzyć nam niepotrzebnej pracy.

Uważaj na wilgoć przy chowaniu ubrań do piwnicy

Zdecydowanie najpoważniejszym zagrożeniem dla naszej składowanej odzieży jest wszechobecna wilgoć. Właśnie z tego względu, zimne pomieszczenia gospodarcze, takie jak nieocieplane piwnice czy komórki lokatorskie, rzadko stanowią optymalne środowisko dla delikatnych tkanin, gdyż mogą one łatwo przesiąknąć charakterystycznym zapachem stęchlizny. Zanim zdecydujemy się zamknąć pudła, upewnijmy się też dwukrotnie, czy na materiałach nie ma żadnych śladów po jedzeniu, olejkach czy makijażu, bo z każdym kolejnym miesiącem ich usunięcie będzie coraz mniej prawdopodobne.

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