Obierz i gotuj na wolnym ogniu. Kiedy nałożysz na siwe odrosty zadziała na nie jak farba. Przyciemni siwiznę i nada pasmom naturalny odcień. Domowy sposób na siwe włosy

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-09 10:51

Siwe włosy można skutecznie zamaskować bez stosowania farby do włosów. Z pojedynczymi srebrzystymi pasmami świetnie poradzą sobie domowe sposoby. A teraz jest na to najlepsza pora. Obierz ze skorupek orzechy i gotuj na wolnym ogniu. Kiedy ten płyn nałożysz na siwe odrosty zadziała na nie jak farba. przyciemni siwiznę i nada włosom naturalny odcień.

Dłoń kobiety przeczesującej grzebieniem siwe odrosty na ciemnych włosach. O domowych sposobach na siwiznę czytaj na SE.
Autor: Shutterstock
  • Masz dość niszczących farb, ale chcesz skutecznie ukryć siwe włosy? Odkryj naturalną alternatywę, która zadziała jak farba!
  • Ten wywar to sprawdzony sposób na delikatne przyciemnienie siwizny, który jednocześnie odżywia i wzmacnia włosy.
  • Sprawdź, jak w prosty sposób przygotować tę magiczną płukankę i odzyskaj naturalny blask pasm bez użycia chemii!

Domowy sposób na siwe włosy zadziała na nie jak farba

Choć obecnie coraz więcej kobiet odrzuca stereotypy i z dumą prezentuje swoje naturalne, srebrzyste kosmyki, to jednak istnieje grono pań, które nie czują się komfortowo z siwymi włosami i wolą ukrywać odrosty pod warstwą farby. Jednak chemiczna koloryzacja odrostów ma swoje plusy, ale też i minusy. Owszem - jest najszybsza, trwała i skutecznie maskuje siwiznę na głowie. Jednak minus jest jeden i dość poważny - regularne i częste farbowanie włosów może zniszczyć nasze włosy. W efekcie pasma stają się przesuszone i tracą swój zdrowy blask. To dlatego coraz większą popularnością wśród kobiet cieszą się naturalne sposoby przyciemniania siwizny. A obecna pora roku jest wprost idealna na wykorzystanie dobrodziejstw natury na ukrycie siwych odrostów, czyli skorupek po orzechach włoskich.

Obierz i gotuj na wolnym ogniu. Przyciemni siwiznę i nada pasmom naturalny odcień

Ten naturalny sposób na siwe włosy bez farbowania ukryje je już w 5 minut. Wystarczy przygotować wywar z orzechów włoskich. Taka płukanka przyciemnia siwe włosy, a przy okazji świetnie je odżywia i wzmacnia też ich cebulki. Najskuteczniejszy będzie wywar z zielonych łupin orzecha, a teraz jest właśnie na takie zbiory najlepsza pora. Należy obrać orzechy ze skorupek i gotować je w wodzie pod przykryciem przez około pół godziny. Po odcedzeniu i przestudzeniu zastosuj wywar jako płukankę na umyte włosy. Zabieg warto powtarzać 2 lub 3 razy w tygodniu.

Płukanka z orzechów włoskich na siwe włosy. Jak działa?

Płukanka z orzechów włoskich to naturalny sposób na delikatne przyciemnienie włosów i ukrycie siwizny. Efekt jest subtelny i wymaga regularnego powtarzania, ale dla osób poszukujących naturalnych rozwiązań może być to ciekawa alternatywa. Otóż orzech włoski, a konkretnie jego łupiny i zielone okrywy, zawierają substancje barwiące, głównie juglon. Juglon to naturalny barwnik, który może przyciemniać włosy, nadając im ciepły, brązowy odcień.

Fryzury na siwe włosy
Galeria zdjęć 6

Polecany artykuł:

Powakacyjny zawrót włosowy, czyli jak uratować kosmyki po letnim szaleństwie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIWE WŁOSY