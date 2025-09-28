Po 30 minutach siwe włosy znikają bez farbowania. Zaparz 5 łyżek i zrób płukankę. Domowy sposób na siwe włosy

Siwe włosy to problem wielu kobiet, często przyspieszany przez stres, ale istnieją domowe sposoby na ich ukrycie.

Zaparzam 5 łyżek i polewam siwe włosy. Po 30 minutach srebrzyste pasma znikają bez farbowania

Siwe włosy potrafią wywołać kompleksy wśród kobiet. Najczęściej pojawiają się już w okolicy 35. roku życia, jednak bywa i tak, że te oznaki starzenia przychodzą znacznie wcześniej. Oczywiście w dużej mierze jest to sprawa genetyczna, ale stres może przyspieszyć proces siwienia pasm na głowie. Najpopularniejszym sposobem na ukrycie siwizny z pewnością jest ich chemiczna koloryzacja, którą można przeprowadzić samodzielnie w domu lub w salonie fryzjerskim. Jednak należy pamiętać, że regularne i częste farbowanie włosów może je zniszczyć. Dlatego warto wypróbować domowe sposoby na siwe włosy. Jeden z nich ukryje srebrzyste pasma już w 30 minut. Wystarczy przygotować wywar z orzechów włoskich. Taka płukanka przyciemnia siwe włosy, a przy okazji świetnie je odżywia i wzmacnia też ich cebulki. Najskuteczniejszy będzie wywar z zielonych łupin orzecha, jednak poza sezonem, sprawdzą się też i skorupki. Należy je gotować w wodzie pod przykryciem przez około pół godziny. Po odcedzeniu i przestudzeniu zastosuj płukankę na umyte włosy.

Domowy sposób na siwe włosy bez farbowania dla brunetek

W przypadku, gdy nasze włosy są naturalnie ciemne można zastosować płukankę z kawy. Wystarczy, że 6 łyżek świeżo zmielonej kawy zalejesz dwiema szklankami wody i zagotujesz przez kilka minut. Po ostudzeniu odcedź i taką płukaną powoli polewaj swoje włosy. Pozostaw na 20 minut i spłucz. Czynność powtórz kolejnego dnia.

Płukanka na siwe włosy u blondynek

Z kolei osoby o naturalnie jasnych włosach powinny wypróbować tego sposobu na siwe włosy. Płukanka cytrynowo-ruminakowa wspaniale ukrywa siwe włosy bez farbowania. Jak ją przygotować? Rumianek suszony zalej dwoma szklankami gorącej wody, odcedź i przestudź. Wyciśnij sok z 2 cytryn i wymieszaj z naparem z rumianku. Tym płynem płucz włosy i skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i spłucz zimną wodą.