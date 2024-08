Jak często powinno się myć włosy? Tylko tak zachowasz zdrową skórę głowy i piękne włosy. Trycholog pokazała wymowne zdjęcie

Jak często powinno się myć włosy? Tak zachowasz zdrową skórę głowy i piękne pasma

Wiele osób zastanawia się, jak często powinno się myć włosy. Tu oczywiście kluczowy jest fakt, jaki typ włosów posiadamy. Jedni mają problem z przetłuszczającymi się włosami, inni z puszącymi i przesuszonymi, a inni z kolei zmagają się z łupieżem. Przede wszystkim ważne jest, aby ocenić, czy nasza skóra głowy wymaga odświeżenia każdego dnia, czy wystarczy umycie jej raz na kilka dni. Ok, ale co oznacza stwierdzenie "raz na kilka dni"? Tu z odpowiedzią spieszy trycholog, Paulina Sobkowiak, która w jednym ze swoich postów na Instagramie wyjaśniła, jak często powinno się myć włosy (a tak naprawdę skórę głowy) i dlaczego. "Aby zachować zdrowy mikrobiom skóry głowy, powinno myć się ją minimum dwa razy w tygodniu" - twierdzi trycholog. Ekspertka pokazała również zdjęcie skóry głowy, która była oczyszczana raz w tygodniu.

Mycie włosów zdaniem trychologa

Zdaniem trycholog Pauliny Sobkowiak zbyt rzadkie mycie włosów to poważny błąd. Sprzyja on rozwojowi kolonii bakterii i grzybów, a w efekcie prowadzi do wielu chorób skóry głowy. Ekspertka podkreśla, że w sytuacji, gdy nasze włosy wymagają codziennego mycia, to powinniśmy myć je właśnie każdego dnia. Z pewnością nie wolno przetrzymywać brudnych włosów przez kolejne dni. "Jak często myć skórę głowy? Tak często jak tego potrzebujesz, ale nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu! Dla zachowania zdrowego środowiska skóry głowy jest to bardzo ważne! Dlatego nie przetrzymuj mycia skóry głowy i włosów" - podkreśla w swoim poście.