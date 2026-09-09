Nie żyje 22-letnia piękność. Panująca miss od dzieciństwa zmagała się z chorobą

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-09 9:16

Rodzina i organizatorzy konkursu piękności potwierdzili smutne wieści. Lucia Sisic, która w 2024 roku zdobyła tytuł Miss Austrii, zmarła w wieku 22 lat. Dziewczyna nigdy nie ukrywała swoich kłopotów zdrowotnych, z którymi walczyła od najmłodszych lat. Chciała dodawać otuchy innym chorym. W minionym roku przeszła swoją siódmą operację.

Lucia Sisic
Autor: @luciasisic/ Instagram

Lucia Sisic w 2024 roku zdobyła tytuł Miss Austrii i nosiła go aż do ostatnich chwil życia, ponieważ kolejna edycja wydarzenia jeszcze nie miała miejsca. Młoda kobieta zmarła w wieku zaledwie 22 lat po długiej walce z chorobą. Organizatorzy konkursu oraz przyjaciel rodziny pożegnali ją w mediach społecznościowych w bardzo osobistych słowach.

Nie żyje Miss Austrii. Lucia Sisic zmarła w wieku 22 lat

Informację o śmierci 22-latki przekazał w internecie jako pierwszy Miroslav Piplica, przyjaciel rodziny. Lucia Sisic odeszła jako urzędująca Miss Austrii, zostawiając w rozpaczy swoich rodziców oraz najbliższych krewnych.

- Lucia była dziewczyną o niezwykłej urodzie, ale przede wszystkim młodą kobietą, której uśmiech, życzliwość i serdeczność pozostawiły ślad w sercach wszystkich, którzy ją znali - napisał.

Głos zabrali także gospodarze austriackiego konkursu piękności. W wydanym komunikacie uczczono pamięć modelki i przekazano słowa otuchy dla jej rodziny.

- W tym trudnym czasie nasze myśli i głębokie współczucie kierujemy do jej rodziny, przyjaciół oraz wszystkich osób, które były jej bliskie. Droga Lucio, zawsze będziesz częścią naszej rodziny Miss Austria - czytamy.

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Choroba młodej modelki. Przeszła siedem operacji

W 2025 roku Lucia Sisic poinformowała swoich fanów, że właśnie pomyślnie przeszła już siódmy zabieg operacyjny. Wiedenka od wczesnego dzieciństwa wymagała opieki medycznej z powodu wrodzonej wady zastawki serca, o czym otwarcie wspominała podczas wyborów Miss Austria. Tłumaczyła wówczas w wywiadach, że jej wczesne lata wyglądały zupełnie inaczej niż u rówieśników, ale liczne hospitalizacje zamiast ją osłabić - zahartowały ją i przygotowały na wyzwania dorosłego życia.

Startując w rywalizacji o koronę najpiękniejszej Austriaczki, chciała udowodnić, że pomimo przeszkód warto walczyć o swoje cele. Chociaż oficjalna przyczyna śmierci 22-latki nie została na razie ujawniona, przypuszcza się, że miała związek z jej przewlekłymi schorzeniami.

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