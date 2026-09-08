Tragiczny wypadek na planie filmowym! Zginęła ceniona aktorka i reżyserka

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-08 18:11

Nie żyje Georgina Lightning. Aktorka, reżyserka i scenarzystka miała 63 lata. Zmarła w wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło gdy kręciła zdjęcia do swojego nowego filmu. Przykrą informację przekazała rodzina artystki.

Georgina Lightning na miniaturze w tle zapalonych zniczy. O tragicznej śmierci artystki przeczytasz na SE.
Autor: IND - indigenous.tv/ Facebook

Nie żyje Georgina Lightning. Miała 63 lata

Georgina Lightning nie żyje. Aktorka i reżyserka miała 63 lata. Była jedną z najbardziej uznanych kanadyjskich artystek. Jako pierwsza reżyserka rdzennego pochodzenia zdobyła międzynarodowe uznanie. Była członkinią społeczności Samson Cree Nation, a w swojej twórczości poruszała tematy związane z historią Pierwszych Narodów.

Przykrą wiadomość o śmierci artystki przekazała w mediach społecznościowych jej córka - Crystle Lightning.

Jestem zdruzgotana pod każdym możliwym względem. Straciłam matkę, babcię moich synów, moją matriarchinię, wzór do naśladowania i powierniczkę. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć. Jestem załamana - napisała w poruszającym wpisie aktorka.

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Georgina Lightning zginęła podczas kręcenia filmu

Georgina Lightning w ostatnich tygodniach pracowała nad nowym filmem dokumentalnym. W sobotę, 5 września realizowała zdjęcia na terenie torów wyścigowych Enoch Park Race Track niedaleko Edmonton. Lightning zbierała materiał do filmu o Indian Relay, tradycyjnych wyścigach konnych.

Jak przekazała kanadyjska policja, reżyserka znajdowała się w specjalnej strefie dla mediów, gdy doszło do tragedii. Jeden z koni biorących udział w wyścigu niespodziewanie zjechał z toru i uderzył prosto w artystkę. Na miejscu od razu pojawiły się medycy. Niestety, życia Georginy Lightning nie udało się uratować.

Michelle Thrush, wieloletnia współpracowniczka Lightning, wyznała, że powstający film był bardzo ważny dla zmarłej reżyserki. "Chciała opowiedzieć o duchu konia i leczniczej mocy, jaką przynosi ludziom" - mówiła. Bliscy Georginy Lightning wyrazili nadzieję, że jej ostatnie dzieło zostanie ukończone.

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