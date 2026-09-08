Już po sekcji zwłok Witolda Płóciennika. Znana jest przyczyna śmierci filmowca

Witold Płóciennik nie żyje. Co się stało? Są wyniki sekcji zwłok

Witold Płóciennik, znany i nagradzany filmowiec, zaginął pod koniec sierpnia w okolicach Lubniewic w województwie lubuskim. Przebywał tam w związku z pracą na planie nowej polskiej produkcji Netflixa. Gdy w poniedziałek, 31 sierpnia nie stawił się na planie, zgłoszono jego zaginięcie. Zakrojona na szeroką skalę policyjna akcja poszukiwawcza zakończyła się 3 września.

Ciało 56-letniego Witolda Płóciennika odnalazła jedna z grup ochotników. Na miejsce od razu przybyły służby, a wstępne badania wykluczyły udział w sprawie osób trzecich. Sekcję zwłok zaplanowano na wtorek, 8 września. Na stronie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim ukazało się oświadczenie, w którym przekazano nowe informacje.

Dziś, tj. 8 września 2026 r., z udziałem prokuratora została przeprowadzona sekcja zwłok zmarłego. W jej toku poczyniono następujące, kluczowe ustalenia wstępne: * z zachowanych zmian pośmiertnych oraz rozwoju nekrofauny wynika, że data zgonu Witolda P może odpowiadać dacie jego zaginięcia; * bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa; * oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok nie dostarczyły podejrzeń na karygodne i mechaniczne działanie osób trzecich, ani nie dostarczyły podejrzeń, że śmierć mogła nastąpić w wyniku samobójstwa (na ciele denata nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych).

Potwierdzono tym samym, że biegli nie znaleźli dowodów wskazujących na udział osób trzecich ani na samobójstwo. Nie odnaleziono również żadnych obrażeń. Za przyczynę śmierci Witolda Płóciennika uznano niewydolność oddechowo-krążeniową. Nie wiadomo jednak, dlaczego doszło do niewydolności. Zostały pobrane próbki, które mogą pomóc z ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci filmowca.

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Witold Płóciennik: Biografia i osiągnięcia

Witold Płóciennik urodził się 4 stycznia 1970 roku w Zielonej Górze. Był absolwentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Dyplom obronił w 2006 roku. Był członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). W 2021 roku przejął stanowisko przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Filmowców.

Był jednym z najlepszych operatorów w branży. Witold Płóciennik za swoją pracę zdobył wiele nominacji i nagród. W 2019 roku otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za zdjęcia do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Witold Płóciennik odpowiadał za zdjęcia do wielu cenionych produkcji, w tym do seriali "Klangor", "Stulecie Winnych", "Zieja", trylogii "Kruk" czy "Minucie ciszy". Pracował również przy filmach "Święto ognia", "Mistrz", "Carte Blanche" czy "Prosta historia o morderstwie".

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