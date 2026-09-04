Tajemnicza śmierć Witolda Płóciennika. Są nowe ustalenia śledczych. Prokuratura komentuje

Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań

Nie żyje Witold Płóciennik. Miał 56 lat. W czwartkowe popołudnie policja przekazała informację o odnalezieniu ciała operatora. Ceniony filmowiec był poszukiwany od kilki dni. Pod koniec sierpnia przebywał w okolicach Lubniewic w województwie lubuskim w związku z pracą przy nowej produkcji Netflixa.

W sobotę, 29 sierpnia w przerwie od pracy udał się nad jezioro Lubiąż. Z trasy miał wysłać znajomym zdjęcie. To był ostatni znany kontakt z operatorem. W chwili zaginięcia pracował na planie nowej produkcji Netflixa z Michałem Żurawskim w jednej z ról.

Gdy nie pojawił się na planie zdjęciowym w poniedziałek 31 sierpnia, zgłoszono jego zaginięcie. Witolda Płóciennika szukała policja, strażacy, żołnierze, ochotnicy oraz znajomi z ekipy filmowej. W szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej wykorzystywano psy, drony, łodzie oraz specjalistyczny sprzęt. Rodzina i przyjaciele operatora do końca miała nadzieję, że wróci do domu cały i zdrowy.

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Jaka była przyczyna śmierci Witolda Witolda Płóciennika? Wstępne ustalenia

Ciało Witolda Płóciennika odnalazła jedna z grup ochotników. Na miejsce od razu przybyły służby. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, w rozmowie z Polską Agencją Państwową przekazała, że tożsamość zmarłego potwierdził członek rodziny.

Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma wyjaśnić czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych - powiedziała Wojciechowska-Grześkowiak.

Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci filmowca. Sekcja zwłok zaplanowana jest na wtorek, 8 września. Znane są za to pierwsze ustalenia śledczych. W rozmowie z "Faktem" Mariola Wojciechowska-Grześkowiak stwierdziła, że wstępne badania wykluczyły udział osób trzecich.

Okoliczności ustalone w wyniku oględzin miejsca znalezienia zwłok nie wskazują w sposób bezpośredni na kryminalny przebieg zdarzenia - przekazała rzeczniczka.

Ciało artysty odnaleziono w pobliżu jeziora, co wywołało spekulacje, że mężczyzna mógł utonąć. Prokuratura wyklucza również i taką możliwość.

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Witold Płóciennik: Biografia i osiągnięcia

Witold Płóciennik urodził się 4 stycznia 1970 roku w Zielonej Górze. Był absolwentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Dyplom obronił w 2006 roku. Był członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). W 2021 roku przejął stanowisko przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Filmowców.

Był jednym z najlepszych operatorów w branży. Witold Płóciennik za swoją pracę zdobył wiele nominacji i nagród. W 2019 roku otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za zdjęcia do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Witold Płóciennik odpowiadał za zdjęcia do wielu cenionych produkcji, w tym do seriali "Klangor", "Stulecie Winnych", "Zieja", trylogii "Kruk" czy "Minucie ciszy". Pracował również przy filmach "Święto ognia", "Mistrz", "Carte Blanche" czy "Prosta historia o morderstwie".

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