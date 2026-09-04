Głębokie dekolty i zgrabne nóżki na ściance. Gwiazda hitu TVP odsłoniła spory tatuaż!

Tłum gwiazd na jesiennej ramówce TVP

W ostatnich tygodniach największe stacje w Polsce zaprezentowały swoje jesienne ramówki. Na początku sierpnia Polsat przygotował huczną imprezę z tej okazji, a pod koniec miesiąca swoje karty odkrył TVN. Teraz przyszła kolej na Telewizję Polską. W czwartkowy wieczór dowiedzieliśmy się jakie szykuje nowości oraz które programy powrócą na antenę.

Jesienna ramówka TVP 2026 była okazją do spotkania wielu znanych twarzy. Gwiazdy stacji licznie stawiły się na wydarzeniu. Na ściance pozowali m.in. Kaja Paschalska, Beata Tadla, Agnieszka Fitkau-Perepeczko, Agnieszka Woźniak-Starak, Dorota Chotecka, Agata Załęcka, Tomasz Stockinger, Karolina Nowakowska, Izabela Trojanowska, Kasia Zielińska, Marta Manowska, Ilona Ostrowska, Gamou Fall, Barbara Kurdej-Szatan, Bartosz Gelner, Adam Zdrójkowski, Katarzyna Glinka czy Mikołaj Roznerski.

Zobacz również: Tak się pokazał Jacek Borkowski z żoną na ramówce TVP. Miłość aż bucha!

Gwiazdy na ramówce TVP błysnęły głębokimi dekoltami i zgrabnymi nogami

Branżowe imprezy to dla gwiazd show-biznesu również okazja do zaprezentowania pięknych kreacji. Nie inaczej było podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP. Tego wieczoru część pań postawiła na stylizacje odsłaniające nieco więcej ciała. Głośno było szczególnie o "nagiej sukience" Kai Paschalskiej. Półprzeźroczysta koronka nie pozostawiała za wiele dla wyobraźni.

Z kolei Marta Surnik, Olga Kalicka, Monika Mazur, Sylwia Juszczak-Krawczyk czy Katarzyna Burzyńska wybrały stylizacje, w których mogły zaprezentować swoje niezwykle zgrabne nogi.

Inne znane panie zdecydowały się odsłonić dekolty! W zachwycającej cekinowej sukni pojawiła się Wiktoria Gąsiewska. Młoda aktorka doskonale wie, jak zrobić wrażenie! Kreacją i dekoltem błysnęła również Agnieszka Woźniak-Starak. Justyna Sieniawska, gwiazda "Na sygnale", odsłoniła zarówno dekolt, jak i plecy prezentując przy tym światu spory tatuaż.

Zobacz również: Grażyna Zielińska "zatrzymana"?! Zaskakujące sceny na ramówce TVP

70

QUIZ: Rozpoznasz bohaterów serialu „Na sygnale” po oczach? Zmierz się z wyzwaniem Pytanie 1 z 12 Czyje to oczy? Adama Turczyka, serialowego Alka Dariusza Wieteski, serialowego Piotra Strzeleckiego Huberta Jarczaka, serialowego dr Beniamina Vicka Następne pytanie