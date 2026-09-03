Grażyna Zielińska "zatrzymana"?! Zaskakujące sceny na ramówce TVP

Kim jest Grażyna Zielińska?

Przyszła na świat w 1952 roku we Wrocławiu i z powodzeniem ukończyła studia we wrocławskiej filii PWST. Największą rozpoznawalność przyniósł jej udział w telewizyjnych tasiemcach, gdzie potrafiła wykreować niezwykle wyraziste postacie drugoplanowe. Telewidzowie zapamiętali ją szczególnie dzięki ikonicznej roli babki zielarki w niezwykle popularnym serialu "Ranczo". Artystka ma na swoim koncie także występy w produkcjach takich jak "Barwy szczęścia", "Pierwsza miłość", "Na dobre i na złe" oraz w komedii "Pieniądze to nie wszystko".

Od dekad pozostaje wierna płockiemu Teatrowi Dramatycznemu, a Płock stał się również jej prywatną przystanią. To tam od ponad 40 lat tworzy udane małżeństwo z Markiem Zielińskim. Para wychowała syna Kacpra, który jest ich największą dumą i pracuje jako dziennikarz sportowy. Choć ze względu na specyficzny, niski wzrost (niespełna 150 cm) oraz wyraziste warunki często obsadzano ją w rolach charakterystycznych.

Aktorka często mówi wprost o problemach, które je dotyczą. Raz Zielińska szczerze poruszyła temat emerytury.

Wojciech Wysocki na planie Rancza

Grażyna Zielińska szaleje na ściance! Udawała "zatrzymanie"

3 września 2026 roku odbyła się wielka ramówka TVP. Podczas niej gwiazdy ostatniego sezonu serialu "Ranczo" zaprezentowały się na ściance. Grażyna Zielińska, jak to ona, podeszła do wszystkiego bardzo humorystycznie. W pewnym momencie na chwilę spoważniała, odwróciła się w kierunku ścianki i udawała... zatrzymanie! Ręce wyciągnęła na siebie, delikatnie rozchyliła nogi - bawiła się w najlepsze! Wszystko to widać na jednym z nagrań Telewizji Polskiej. Internauci nie mogą przestać się śmiać z tak żartobliwego podejścia gwiazdy TVP. A wy? Musicie to zobaczyć!

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