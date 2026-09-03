Grażyna Zielińska "zatrzymana"?! Zaskakujące sceny na ramówce TVP

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-03 21:59

3 września 2026 roku odbyła się specjalna ramówka TVP zapowiadająca jesień w tej telewizji. Czeka nas nie tylko premiera programów, ale również niezwykłych seriali. Na ściance pojawiły się niezwykłe gwiazdy, jak Grażyna Zielińska. To, co ona zrobiła, wywołało falę śmiechu nie tylko wśród gwiazd, ale również internautów!

Kim jest Grażyna Zielińska? 

Przyszła na świat w 1952 roku we Wrocławiu i z powodzeniem ukończyła studia we wrocławskiej filii PWST. Największą rozpoznawalność przyniósł jej udział w telewizyjnych tasiemcach, gdzie potrafiła wykreować niezwykle wyraziste postacie drugoplanowe. Telewidzowie zapamiętali ją szczególnie dzięki ikonicznej roli babki zielarki w niezwykle popularnym serialu "Ranczo". Artystka ma na swoim koncie także występy w produkcjach takich jak "Barwy szczęścia", "Pierwsza miłość", "Na dobre i na złe" oraz w komedii "Pieniądze to nie wszystko".

Od dekad pozostaje wierna płockiemu Teatrowi Dramatycznemu, a Płock stał się również jej prywatną przystanią. To tam od ponad 40 lat tworzy udane małżeństwo z Markiem Zielińskim. Para wychowała syna Kacpra, który jest ich największą dumą i pracuje jako dziennikarz sportowy. Choć ze względu na specyficzny, niski wzrost (niespełna 150 cm) oraz wyraziste warunki często obsadzano ją w rolach charakterystycznych. 

Aktorka często mówi wprost o problemach, które je dotyczą. Raz Zielińska szczerze poruszyła temat emerytury. 

Wojciech Wysocki na planie Rancza

Grażyna Zielińska szaleje na ściance! Udawała "zatrzymanie" 

3 września 2026 roku odbyła się wielka ramówka TVP. Podczas niej gwiazdy ostatniego sezonu serialu "Ranczo" zaprezentowały się na ściance. Grażyna Zielińska, jak to ona, podeszła do wszystkiego bardzo humorystycznie. W pewnym momencie na chwilę spoważniała, odwróciła się w kierunku ścianki i udawała... zatrzymanie! Ręce wyciągnęła na siebie, delikatnie rozchyliła nogi - bawiła się w najlepsze! Wszystko to widać na jednym z nagrań Telewizji Polskiej. Internauci nie mogą przestać się śmiać z tak żartobliwego podejścia gwiazdy TVP. A wy? Musicie to zobaczyć! 

Aktorka Grażyna Zielińska na ramówce TVP. Na miniaturowym zdjęciu obok udaje zatrzymanie. O zdarzeniu przeczytasz na SE.
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RAMÓWKA TVP
GRAŻYNA ZIELIŃSKA