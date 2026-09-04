Tajemnica, która zaczęła się w walentynki

Wszystko zaczyna się 14 lutego 1900 roku. Słońce praży australijską ziemię, a grupa uczennic z Appleyard College przygotowuje się do corocznego pikniku. Dziewczęta w białych, krochmalonych sukniach, pod czujnym okiem nauczycielek, wyruszają w stronę majestatycznej i budzącej lęk Wiszącej Skały w stanie Wiktoria. Nikt nie przypuszcza, że ta sielankowa wyprawa zamieni się w jedną z najbardziej intrygujących opowieści w historii kina.

Cztery dziewczęta – Miranda, Irma, Marion oraz Edith – postanawiają odłączyć się od grupy, by z bliska przyjrzeć się tajemniczym skałom. Po pewnym czasie do grupy wraca jedynie Edith. Dziewczyna jest w głębokim szoku i nie potrafi wyjaśnić, co wydarzyło się na wzgórzu. Pozostałe trzy uczennice znikają bez śladu. Poszukiwania nie przynoszą rezultatu, a cisza, jaka zapada po ich zniknięciu, staje się cięższa niż same skały.

Mistrzostwo niedopowiedzenia Petera Weira

Reżyser Peter Weir stworzył dzieło, które wykracza poza ramy zwykłego dreszczowca. „Piknik pod Wiszącą Skałą” ma niezwykłą atmosferę dzięki wyjątkowej muzyce wirtuoza fletni pana Gheorghe Zamfira oraz onirycznym technikom operatorskim Russella Boyda, który uchwycił blask słońca i duszność australijskiego buszu.

Choć po premierze wielu widzów usilnie szukało racjonalnego wyjaśnienia losu dziewcząt, reżyser Weir celowo pozostawił nas z pytaniami. To właśnie ta siła niedopowiedzenia sprawia, że film od lat znajduje się w czołówce najlepiej ocenianych dzieł kina światowego.

Warto pamiętać, że scenariusz powstał na podstawie powieści Joan Lindsay z 1967 roku. Choć autorka i twórcy filmu tak sugestywnie odmalowali realia przełomu wieków, że wielu widzów uwierzyło w prawdziwość tej historii, należy podkreślić: to literacka i filmowa fikcja. Joan Lindsay stworzyła mit tak doskonały, że stał się on częścią zbiorowej wyobraźni.

Piknik pod Wiszącą Skałą ma twarz Mirandy

W rolę posągowo pięknej Mirandy wcieliła się Anne-Louise Lambert, której twarz stała się symbolem utraconej niewinności i tajemnicy, jakiej nie da się zamknąć w logicznych ramach. Aktorka miała 19 lat, gdy zagrała w Pikniku pod Wiszącą Skałą. To właśnie ta rola na trwałe zdefiniowała jej ekranowy wizerunek: eteryczna, niemal nieuchwytna bohaterka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli filmu Petera Weira. Choć jest czynna zawodowo do dziś, wciąż rola Mirandy pozostaje jej najbardziej znaczącą.

Po latach Lambert wspominała, że jako bardzo młoda aktorka czuła z Mirandą wyjątkową więź.

"Pod koniec nastoletnich lat czułam, że urodziłam się, żeby zagrać Mirandę” - mówiła w rozmowie z „The Guardian”.

Z czasem jej stosunek do filmu się zmieniał: bywały okresy, gdy oceniała go jako zbyt estetyzujący i powierzchowny, jednak dziś dostrzega w nim znacznie głębszą, niemal archetypiczną siłę. Przywołuje też słowa Weira, który miał powiedzieć, że Miranda była "bardziej pewną jakością niż postacią”.

Kanadyjska aktorka Anne-Louise Lambert ma dziś na swoim koncie mnóstwo ról filmowych i serialowych oraz teatralnych. Choć wiele razy zdobywała prestiżowe nagrody, to jednak w światowym kinie wciąż najbardziej rozpoznawalna jest z roli Mirandy.

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Kultowy obraz, który wciąż inspiruje

Film Weira to nie tylko zagadka kryminalna, to także opowieść o buncie przeciwko sztywnym konwenansom epoki wiktoriańskiej, reprezentowanej w filmie przez surową dyrektorkę szkoły, panią Appleyard, graną przez Rachel Roberts. Wpływ tego dzieła na współczesną kulturę jest ogromny. Widoczny jest on choćby w twórczości Sofii Coppoli, zwłaszcza w jej głośnym filmie „Przekleństwa niewinności”, gdzie podobna oniryczna atmosfera i motyw dorastających dziewcząt budują napięcie.

Gdzie dziś obejrzeć „Piknik pod Wiszącą Skałą”?

Odrestaurowana, cyfrowa wersja filmu "Piknik pod Wiszącą Skałą" jest dostępna w Polsce na platformie HBO Max od 27 sierpnia 2026 roku. To doskonała okazja, by sprawdzić, czy po pół wieku zagadka zniknięcia Mirandy i jej towarzyszek nadal budzi w nas te same emocje.

Niezależnie od tego, czy wierzymy w nadprzyrodzone siły, czy szukamy psychologicznych przyczyn tragedii, dzieło Petera Weira pozostaje dowodem na to, że w kinie najpiękniejsze jest to, co pozostaje niewypowiedziane. Być może niektóre tajemnice wcale nie potrzebują rozwiązania, by trwać w naszej pamięci przez kolejne pięćdziesiąt lat.

Quiz. Czy rozpoznasz kultowe filmy z okresu PRL-u tylko po jednym kadrze? Pytanie 1 z 10 Co to za film? "Poszukiwany, poszukiwana" "Vabank" "Nie lubię poniedziałku" Następne pytanie