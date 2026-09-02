Twórca "Heweliusza" z nowym filmem o II Wojnie Światowej. Obsada pełna gwiazd

Jan Holoubek to reżyser znany z głośnych produkcji, takich jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", serial "Wielka woda" opowiadający o powodzi tysiąclecia, czy "Heweliusz". Teraz twórca zabiera nas w czasy II Wojny Światowej w swoim najnowszym filmie "Dziki, dziki wschód". Światowa premiera tego obrazu odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

"Dziki, dziki wschód" w konkursie głównym na festiwalu w Gdyni

Tegoroczny festiwal filmowy w Toronto (TIFF) rozpocznie się 10 września. Najnowsze dzieło Jana Holoubka, "Dziki, dziki wschód", powalczy o statuetkę w sekcji Platform, dedykowanej produkcjom o unikalnym języku filmowym i silnej wizji reżyserskiej. W Polsce film zadebiutuje podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, biorąc udział w Konkursie Głównym. Tak obiecujący początek pozwala przypuszczać, że produkcja może odnieść znaczne sukcesy w nadchodzącym sezonie nagród, a nawet zdobyć nominację do Oscara.

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Fabuła filmu Dziki, dziki wschód Jana Holoubka

Według informacji od dystrybutora, "Dziki, dziki wschód" ukazuje losy osób zmuszonych do podejmowania dramatycznych decyzji, gdzie na szali leży ludzkie życie, a każdy krok wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Akcja rozgrywa się mroźną zimą 1943 roku w niewielkim miasteczku na wschodzie Polski. Spokój w Małym Zalesiu zaburza pojawienie się Wolffa – enigmatycznego urzędnika z Berlina. Choć cel jego wizyty pozostaje tajemnicą, w mieście rośnie napięcie i nieufność. Każdy ukrywa własne sekrety, a plotki o ukrytym złocie powodują, że granica pomiędzy prawdą a iluzją staje się coraz bardziej niewyraźna.

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Obsada i premiera filmu Dziki, dziki wschód

Na ekranie pojawi się wiele znanych nazwisk polskiego kina. W obsadzie znaleźli się m.in.: Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulig, Piotr Trojan, Janusz Chabior, Jan Bülow, Jacek Beler, Oleksandr Yatsentyuk, Jacek Koman i Magdalena Różczka. Polska premiera kinowa zaplanowana jest na 7 stycznia 2027 roku.