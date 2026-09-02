Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski razem na czerwonym dywanie! Nie odrywali od siebie dłoni

Zamachowski i Muskała - zaczęło się od skandalu

Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała od kilku lat tworzą jedną z bardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu. Nie epatują uczuciem, choć nie stronią od delikatnych czułości, nie karmią mediów szczegółami prywatnego życia i rzadko pojawiają się razem na czerwonym dywanie. A przecież ich historia zaczęła się w samym środku afery. Zakochani poznali się podczas pracy nad spektaklem "Oszuści" w Och-Teatrze. Przedstawienie, którego warszawska premiera odbyła się w 2020 roku, bardzo połączyło dwoje doświadczonych aktorów. Problem w tym, że Zamachowski był wówczas mężem Moniki Richardson.

W 2021 r. zostawił dziennikarkę i wyprowadził się ze wspólnego domu, a dwa lata później rozwód Richardson i Zamachowskiego został sfinalizowany. Wówczas aktor od dawna był już z Muskałą! Ten związek jest zupełnie inny niż ostatnie małżeństwo gwiazdora - dużo cichszy, a para nie rozprawia publicznie o kwestiach intymnych.

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Muskała i Zamachowski stronią od rozgłosu. Ale ostatnio pokazali się na czerwonym dywanie

Zamachowski i Muskała długo nie komentowali łączącej ich relacji. Informacje o nowym związku aktora zaczęły szerzej pojawiać się w mediach w 2021 roku. Na oficjalny debiut przed fotoreporterami trzeba było poczekać jednak aż do października 2022 roku. Zamachowski i Muskała pojawili się wówczas razem na premierze filmu "Orzeł. Ostatni patrol". Wcześniej okazało się, że partnerzy razem mieszkają, niedługo później Muskała po raz pierwszy szerzej opowiedziała o ukochanym:

Cudowne poczucie partnerstwa i swobody, akceptacji absolutnej i to, że ja się z tym człowiekiem mogę śmiać przede wszystkim. Ale też mogę mu się wypłakać w ramię, jak trzeba, i pomóc, jak jemu jest ciężko.

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Zamachowski i Muskała wyjątkowo rzadko bywają razem publicznie, nie opowiadają o sprawach intymnych i stronią od wszelkich afer. Ostatnio jednak wzięli udział w finałowym widowisku muzyczno-teatralnym wystawianym na 23. Festiwalu Warszawa Singera. On wystąpił w czerni, ona w jasnym zestawie. Razem zapozowali do kilku zdjęć, cały czas czule trzymając się za ręce. Piękna z nich para?

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Zbigniew Zamachowski - małżeństwa i rozwody

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