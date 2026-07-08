Monika Richardson ROZLICZA Zbigniewa Zamachowskiego! Padły brutalne słowa

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-08 11:48

Monika Richardson zdecydowała się na bardzo szczere wyznanie dotyczące swojego byłego męża Zbigniewa Zamachowskiego. Dziennikarka wróciła do czasów, gdy razem tworzyli rodzinę patchworkową, i opowiedziała o trudnych momentach, które rozgrywały się za zamkniętymi drzwiami domu. Tego chyba nikt się nie spodziewał!

Szokujące słowa Richardson o Zamachowskim. Poszło o dzieci i rodzinę

Monika Richardson przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Jej życie prywatne wielokrotnie znajdowało się pod lupą mediów, szczególnie gdy związała się ze Zbigniewem Zamachowskim. Para przez kilka lat uchodziła za jedną z bardziej interesujących relacji w polskim show-biznesie. Po rozstaniu oboje układali swoje życie na nowo, jednak wspomnienia z okresu małżeństwa wciąż są żywe. Tym razem Richardson postanowiła opowiedzieć o kulisach ich wspólnego życia w podcaście „Bliżej” serwisu MamaDu. Dziennikarka poruszyła temat rodziny patchworkowej i tego, jak wyglądało budowanie relacji między aktorem a jej dziećmi.

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Richardson przerwała milczenie o Zamachowskim. Tego o nim nikt się nie spodziewał!

Stworzenie jednej rodziny z dwóch różnych światów okazało się wielkim wyzwaniem. Monika Richardson przyznała, że sytuacja nie była prosta ani dla niej, ani dla jej dzieci, ani dla Zbigniewa Zamachowskiego, który został ojczymem Tomasza i Zofii. Dziennikarka podkreśliła, że przez wiele lat znajdowała się pomiędzy dwiema stronami konfliktu.

Richardson zdradziła, że relacje aktora z jej dziećmi układały się bardzo różnie. Jak przyznała, jej syn Tomasz miał łatwiej znaleźć wspólny język z Zamachowskim. Znacznie trudniejsza miała być natomiast relacja aktora z jej córką Zofią. Dziennikarka opowiedziała o jednej z sytuacji, która szczególnie zapadła jej w pamięć. Miało dojść do ostrej wymiany zdań między Zamachowskim a jej córką, a ona sama próbowała załagodzić konflikt.

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Największe emocje wywołały jednak słowa dziennikarki dotyczące ojcostwa Zbigniewa Zamachowskiego. Richardson zaznaczyła, że docenia jego talent i pozycję artystyczną, ale jej zdaniem zupełnie inaczej wyglądała jego rola w życiu rodzinnym. Dodała również, że nigdy nie planowała mieć z nim wspólnych dzieci. Jej zdaniem ich doświadczenia pokazały, że taka decyzja mogłaby być bardzo trudna.

Zbyszek Zamachowski jest wielkim aktorem, jest artystą i moim zdaniem na ojca się nie nadaje wcale. Trochę to przykro brzmi, bo ma czwórkę, ale no nie. Ja nigdy nie chciałam ze Zbyszkiem mieć dzieci - powiedziała Monika Richardson w podcaście MamaDu.

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MONIKA RICHARDSON
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