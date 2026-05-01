Codziennie sięgała po alkohol. Monika Richardson szczerze o swoim uzależnieniu

Julita Buczek
2026-05-01 8:29

Szczere wyznanie, które może zaskoczyć wielu. Monika Richardson bez ogródek opowiedziała o swojej trudnej relacji z alkoholem. Szokujące, jak kiedyś wyglądało jej życie!

Monika Richardson - piliśmy codziennie przez kilka lat
Granica została przekroczona! Monika Richardson o walce z alkoholem

Monika Richardson przez lata była symbolem konsekwencji i kontroli. Znana dziennikarka wielokrotnie podkreślała, że potrafi odmówić alkoholu i nie ulega presji towarzystwa. Wszystko jednak zmieniło się w pewnym momencie jej życia prywatnego. W najnowszym wywiadzie wróciła wspomnieniami do okresu, który był dla niej wyjątkowo trudny i pełen niebezpiecznych nawyków.

Niepokojące kulisy życia gwiazdy. Monika Richardson mówi wprost o piciu

Podczas rozmowy w podcaście "Mój Świat" Monika Richardson otworzyła się na temat, który długo pozostawał w cieniu. Wspomniała, że jej podejście do alkoholu zaczęło się zmieniać, gdy była w związku z osobą mającą problem z piciem. To właśnie wtedy sama zaczęła sięgać po alkohol coraz częściej.

Jak przyznała, początkowo nie traktowała tego jako zagrożenia. Z czasem jednak codzienne sięganie po kieliszek stało się normą. Dodatkowo kierowała się radą bliskiej osoby, która sugerowała, że wspólne picie może być formą kontroli nad sytuacją.

Nie bardzo mi ten alkohol sprawiał przyjemność i tak naprawdę takie picie codzienne, na granicy alkoholizmu, zaczęło się w moim trzecim małżeństwie, gdy byłam z osobą uzależnioną. To był tekst mojej macoszki, którą bardzo cenię i kocham. Ona powiedziała: "Jak on tak pije, to ty musisz pić z nim, pamiętaj, bo dzięki temu musisz mieć jakąkolwiek kontrolę". (...) Ja wtedy zaczęłam pić codziennie. Myślę, że mam uzależnieniową naturę - powiedziała Monika w podcaście.

Dziennikarka nie ukrywa, że z perspektywy czasu widzi w tym poważny błąd. Sama określa swoją naturę jako skłonną do uzależnień, co tylko pogłębiało problem. W tle tych wydarzeń była również osobista tragedia - śmierć jej brata, który zmagał się z uzależnieniem i zmarł w wyniku zatrucia substancjami. To doświadczenie odcisnęło na niej ogromne piętno.

Trzecim mężem Moniki Richardson był Zbigniew Zamachowski. Ich związek trwał kilka lat i zakończył się rozstaniem, które poprzedził trudny okres w życiu prywatnym dziennikarki.

