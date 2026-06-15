50. urodziny Rafała Cieszyńskiego

10 czerwca Rafał Cieszyński obchodził swoje 50. urodziny. Z tej okazji Alżbeta Lenska opublikowała w mediach społecznościowych osobisty wpis, w którym wróciła wspomnieniami do początku ich związku. Jak zdradziła, pierwsze urodziny aktora świętowała dokładnie 20 lat temu, gdy była jeszcze jego dziewczyną. Przy okazji pokazała wspólne fotografie z dwóch dekad.

Moim zdaniem kochanie nic się nie zmieniłeś, a wręcz wyglądasz lepiej

- napisała aktorka, podkreślając również, jak bardzo przez lata imponował jej rozwój Rafała Cieszyńskiego, jego optymizm i energia.

Nie były to jednak jedyne niespodzianki przygotowane z okazji okrągłego jubileuszu.

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Dwa miesiące przygotowań i jedna wielka tajemnica. Tak wyglądała impreza urodzinowa Cieszyńskiego

Prawdziwe świętowanie odbyło się 13 czerwca. Wówczas Alżbeta Lenska zorganizowała dla męża przyjęcie-niespodziankę, o którym aktor nie miał pojęcia. Jak wyznała później w mediach społecznościowych, przygotowania do wydarzenia trwały aż dwa miesiące. Co więcej, tajemnicę udało się zachować mimo zaangażowania ponad stu osób.

Przygotowania na TOP SECRET 50 BIRTHDAY PARTY trwały 2 miesiące. Tajemnica, którą musieliśmy w ponad 100 osób utrzymać nie wiem jakim cudem ale się udała

- napisała Alżbeta Lenska na Instagramie.

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Znanej parze dopisało szczęście. Choć prognozy nie napawały optymizmem, pogoda okazała się wyjątkowo łaskawa.

Pogoda, która fundowała cały czas deszcz zrobiła nam przysługę i dokładnie w okienko podczas imprezy podarowała nam słońce

- relacjonowała aktorka w sieci.

Wzruszające słowa Alżbety Lenskiej

Po zakończonym przyjęciu Alżbeta Lenska nie kryła emocji. Podkreśliła, że ogromne zaangażowanie bliskich najlepiej świadczy o tym, jakim człowiekiem jest jej mąż.

Ileż ludzi zaangażowało się w to urodzinowe knucie! To tylko świadczy o tym kochanie jakim cudownym cool 50-latkiem jesteś

- napisała.

Do wpisu dołączyła serię zdjęć z imprezy. Widać, że niespodzianka udała się perfekcyjnie i ten dzień Rafał Cieszyński zapamięta na długo. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

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II Kongres Zdrowie 360. Alżbeta Lenska o pęknięciu tętniaka i nowej misji w życiu