15-letnia córka Lenskiej zachwyciła urodą. Trudno było oderwać wzrok

Alżbeta Lenska pojawiła się z córką w TVN. Wszystkie oczy były zwrócone na Zofię

Alżbeta Lenska od lat należy do grona najbardziej lubianych polskich aktorek. Gwiazda seriali i programów telewizyjnych zabrała córkę do studia "Dzień Dobry TVN". Wspólny występ szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów programu. Widzowie mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna relacja mamy i córki, a także przekonać się, że Zofia doskonale odnajduje się przed kamerami.

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Zofia Cieszyńska błysnęła w "Dzień Dobry TVN". Mama mogła być dumna

Podczas wizyty w śniadaniówce TVN Alżbeta Lenska i Zofia Cieszyńska przygotowywały zdrowe posiłki oraz opowiadały o swoich kulinarnych nawykach. W studiu nie brakowało uśmiechów, żartów i rodzinnej atmosfery.

Szybko okazało się jednak, że to właśnie 15-letnia Zofia stała się jedną z największych gwiazd tego wydania programu. Nastolatka zaprezentowała się niezwykle naturalnie, swobodnie odpowiadała na pytania i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w gotowaniu.

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Internauci niemal od razu zaczęli zwracać uwagę na jej urodę. Wielu widzów zauważyło, że córka Alżbety Lenskiej coraz bardziej przypomina swoją mamę. Delikatne rysy twarzy, szeroki uśmiech i naturalność sprawiły, że trudno było oderwać od niej wzrok.

Nie zabrakło także komentarzy dotyczących jej stylu. Zofia postawiła na młodzieżowy, ale bardzo elegancki wygląd. Całość prezentowała się świeżo i dziewczęco.

Choć to Alżbeta Lenska jest od lat przyzwyczajona do obecności przed kamerami, tym razem wiele osób miało wrażenie, że to właśnie jej córka skradła całe show! Czy pójdzie w ślady znanych rodziców?

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