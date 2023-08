Okrągła rocznica gwiazd "Ojca Mateusza". Cieszyński i Lenska pokazali stare zdjęcia. Co za piękna para!

TVP startuje z nowym programem religijnym! To reality-show o trzech zakonnicach!

Cieszyński i Leńska pokazali stare zdjęcia. Co za piękna para!

Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska w 15 rocznicę ślubu pochwalili się efektami ślubnej sesji. Stare zdjęcia z nutką sentymentu zachwyciły internautów. A niewielu z nich wie, że to był już drugi ślub pary. Wcześniej aktorzy pobrali się w Las Vegas, przez okienko - taki ślub drive tru - podjeżdżasz, zamawiasz jak burgera z popularnej sieci restauracji i dostajesz papierek na potwierdzenie. Zabawna przygoda, ale nie najważniejszy dzień w życiu. Dlatego aktorzy pobrali się ponownie, 28 sierpnia 2008 powiedzieli sobie "tak" przed ołtarzem kościoła św. Anny w Warszawie. Było tradycyjnie - ona w pięknej białej sukni i welonie, on w eleganckim garniturze i muszce.

W 10. rocznicę ślubu odnowili swoje przyrzeczenie małżeńskie, w 15. pokazali, że miłość kwitnie

Fotografie z tej uroczystości pokazali w dniu kryształowych godów wszystkim fanom. To naprawdę piękna sesja. Obje młodzi, piękni, radośni, z optymizmem patrzący w przyszłość. Ta miłość i pozytywne nastawienie bardzo im się przydały potem, w trudniejszych chwilach. Zwłaszcza kiedy Alżbeta trafiła do szpitala, po tym jak zemdlała na próbie. Diagnoza była druzgocąca - pęknięty tętniak w mózgu. Nie poddali się, choć były momenty zwątpienia - Alżbeta chciała nawet znaleźć Rafałowi nową żonę. On ją wspierał w chorobie, w rekonwalescencji, w depresji. Rodzina przetrwała, dzieci dorastają, a oni nadal są szczęśliwi. W 10 rocznicę ślubu odnowili swoje przyrzeczenie małżeńskie, w 15. pokazali, że miłość kwitnie. Gratulacje!

Rafał Cieszyński: Nie podrywałem mojej żony