Tak wygląda córka gwiazd "Ojca Mateusza". To skóra zdjęta z ojca czy z mamy? Internauci podzieleni

Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska to jedna z tych par polskiego show-biznesu, które od lat cieszą się ogromną sympatią i życzliwością widzów. Aktorzy od 2007 r. są w szczęśliwym związku małżeńskim. Często też spotykają się na jednym planie, na przykład podczas zdjęć do serialu "Ojciec Mateusz", gdzie Rafał gra sympatycznego policjanta Gibalskiego, zaś jego żona wciela się w postać... żony Gibalskiego - Agaty.

Zosia Cieszyńska to mieszanka wybuchowa?

Para ma dwoje dzieci - Zosię (12 l.) i Antoniego (10 l.). Dumni rodzice opublikowali dziś posty z życzeniami z okazji urodzin Zofii. Na fotografiach uśmiecha się prześliczna dziewczyna. Zosia jest już nastolatką, o ciemnych, roześmianych oczach i pięknych długich włosach. Rafał Cieszyński napisał w poście, że córka jest ich radością, dumą i szczęściem. Alżbeta dodała, że dziewczyna jest "mieszanką wybuchową, pełną energii, entuzjazmu, podążającą za swoją pasją i nie odpuszczająca swoich marzeń" Dodała też, że niezły z niej pracuś.

Do kogo podobna bardziej? Internauci podzieleni!

Internauci nie szczędzili rodzinie komplementów, wielu z nich uznało, że Zosia jest bardzo podobna do taty. Tyleż samo było głosów, że dziewczynka to wierna kopia mamy. Niechybny spór zażegnała swoim komentarzem Tamara Arciuch pisząc, że Zosia jest po prostu pięknym dzieckiem, pięknych rodziców: "Co za uroda... Ale nie mogło być inaczej po takich rodzicach!". Jubilatce życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze, spełnienia marzeń i pasjonującego życia.

Polecamy galerię: Rafał Cieszyński - wierność nie jest nudna!

Rafał Cieszyński: Nie podrywałem mojej żony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.