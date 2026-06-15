Tak były ekspert "Ślubu od od pierwszego wejrzenia" ocenił "Love is Blind". Czy można zakochać się tylko w głosie?

Kim jest Piotr Mosak?

Piotr Mosak to znany polski psycholog, terapeuta par, trener oraz wykładowca, będący absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, specjalizując się w obszarze relacji i komunikacji małżeńskiej. Szeroką rozpoznawalność medialną przyniosła mu rola eksperta w popularnym programie reality show "Ślub od pierwszego wejrzenia" na antenie TVN. Brał on udział przy 6 sezonach - na 18 par 3 do dziś są małżeństwem. Przed 7 edycją ogłosił, że odchodzi z programu z powodów prywatnych.

Regularnie występuje jako specjalista i komentator w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych, w tym śniadaniowych. Prowadzi także prywatną praktykę psychologiczną w Warszawie.

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"Love is Blind" zaskoczyło Polskę. Niektóre pytania były... zasadne?!

Piotr Mosak w podcaście z Pauliną Mikułą "Miłość" postanowił rozprawić się z niektórymi stereotypami krążącymi w sieci dotyczącymi randkowania w ciemno, ale również programu "Love is Blind: Polska". Przypomnijmy, że reality show Netflixa bazuje na kultowym światowym formacie "Love is Blind". 15 pań i 15 panów w kabinach rozmawia ze sobą, wsłuchując się tylko w swój głos. Gdy czują, że to jest to, zaręczają się, a później po krótkim okresie stają przed ołtarzem z decyzją, czy biorą ze sobą ślub. W międzyczasie czekają ich rajskie wakacje oraz wspólne zamieszkanie.

- Można się zakochać w głosie, można się zakochać w tekście. Mamy historię świata, kiedy pisano listy miłosne i nie wiadomo było, jak ta osoba w ogóle wygląda, mówi, pachnie, jeżeli już o tym mówimy. I można było się zakochać w treści, jest kilka filmów na ten temat. Więc we wszystkim można się zakochać, czyli zakochujemy się w wyobrażeniu - powiedział Mosak w rozmowie z Mikułą.

Jak zaznacza, często eksperci sprawdzają niektóre osoby, ale wielu tematów nie są w stanie zbadać. Co ciekawe, Paulina Mikuła zapytała go o powagę tematów typu "iPhone czy Android". które wywołały spore poruszenie w mediach społecznościowych. Mosak nie skreśla takich pytań, nie bez powodu.

- To, że ktoś zadał pytanie absolutnie nie oznacza, że musimy na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast pytania hipoteka, Android, wybory to są pytania o hierarchię wartości. One są dość istotne po to, żeby nie marnować czasu na kogoś np. jeżeli jesteś zaangażowana politycznie, jeżeli zależy ci na jakiejś swojej wizji rzeczywistości, świata, ekologii itd. I uczestniczysz, i wychodzisz z domu, i protestujesz, i jeździsz po świecie, przypinasz się do drzew, jest to jakby twoją misją i życiem. No i wybierasz sobie partnera, partnerkę, która polityka, ekologia, daj spokój. […] Bardzo dobre pytanie o takie skrajne wartości, bo my nie wiemy co jest w środku, bo tu mamy bardzo dużo miejsca na to - podsumował Mosak.

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