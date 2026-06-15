Córka Englerta plażuje na ulicy! Co ona ma w ustach?

Helena Englert właśnie kończy 26. urodziny. Córka słynnego Jana i Beaty Ścibakówny poszła w ślady rodziców i także została aktorką. Gwiazda stara się też znaleźć własną drogę w polskim show biznesie i z tej okazji podejmuje się nowych wyzwań. Właśnie jedno z nich stało się przyczyną jej urodzinowej "kąpieli" w kałuży.

Helena Englert plażuje na ulicy

Helena Englert pokazała, jak w kostiumie kąpielowym, z dmuchanym kołem do pływania udaje się do kałuży. "Nurkuje" w niej, wyciągając się jak na plaży. Jednak niecodzienne zjawisko podkreśla jeden szczegół. Zobaczcie, co córka Jana Englerta ma w ustach!

Jan Englert, od momentu kiedy jego córka zajęła sie aktorstwem, zmaga się z oskarżeniami o nepotyzm. Helena Englert miała być lepiej traktowana w szkole aktorskiej, a otrzymanie roli to dla niej "bułka z masłem". Córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta stara się w tym szaleństwie znaleźć własną ścieżkę.

Nie przegap: Wiadomo, kogo Daniel Olbrychski zagra w "Ranczu"! Na aktora wylał się hejt!

Zdolna i robi swoje

Inna aktorka, córka słynnego taty, Zofia Zborowska-Wrona bardzo pozytywnie oceniła samodzielne projekty Heleny Englert. W rozmowie z "Super Expressem" mówiła:

Helena jest niesamowicie zdolną aktorką naprawdę, więc kibicuję jej bardzo i bardzo mi się podoba, jak ona robi swoje i podobały mi się te jej piosenki teledyski. Jest mega odważną fajną dziewczyną, zdolną

Dlatego też Helena Englert postanowiła śpiewać. Aktorka ma już za sobą pierwsze próby w tym zakresie, a z okazji swoich 26. urodzin postanowiła wydać nowy utwór. Utwór nosi tytuł "Przy tobie", a jego promocją jest właśnie obrazek z Heleną Englert taplającą się z dziecięcym kółkiem w kałuży. I jednak samo plażowanie na ulicy nie wystarczyło. Helena Englert "wypoczywa" w ulicznej, brudnej wodzie z papierosem w ustach!

Fani zareagowali na nowy projekt

Fani młodej aktorki i wokalistki pospieszyli z życzeniami urodzinowymi. Nie ukrywają zachwytu - zarówno obrazkiem z kałuży, jak i nowym utworem Heleny Englert.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń najskrytszych Pani Heleno, ma Pani extra vibe, doceniam! No i oczywiście, 100 lat Najlepsza zapowiedź nowej muzy nie istn…wspaniałości Helena! ahahahah kocham to !!!!

Zobacz też: Wiemy, kto jeszcze wróci do nowego sezonu “Rancza”. Niektóre nazwiska was zaskoczą

30

Jan Englert szczerze o środowisku filmowym