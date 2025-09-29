66-letnia Torbicka olśniła publiczność. Jej kreacja to klasa sama w sobie

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-29 12:39

Grażyna Torbicka udowodniła, że jest prawdziwą ikoną. Podczas uroczystego finału 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przyciągnęła spojrzenia wszystkich gości. Choć na scenie towarzyszył jej Zbigniew Zamachowski, to właśnie ona stała się największą gwiazdą wieczoru!

Zamknięcie jubileuszowej edycji festiwalu filmowego w Gdyni, które odbyło się 27 września 2025 roku, było jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tej jesieni. Na scenie Teatru Muzycznego pojawiły się największe nazwiska polskiego kina, a także dziennikarze i fani, którzy tłumnie przybyli, by świętować 50-lecie tego prestiżowego wydarzenia. W centrum uwagi znaleźli się prowadzący galę - Grażyna Torbicka i Zbigniew Zamachowski.

Grażyna Torbicka olśniewa w Gdyni. Pokazała, że wiek to tylko liczba

Grażyna Torbicka, od lat związana z telewizją i filmem, po raz kolejny udowodniła, że potrafi zachwycić nie tylko swoją profesjonalnością, ale i wyglądem. 66-letnia dziennikarka zaprezentowała się w długiej, czarnej sukni ozdobionej subtelnymi cekinami, które w świetle reflektorów tworzyły efekt blasku. Kreacja z głębokim dekoltem i odkrytymi ramionami była jednocześnie skromna i pełna szyku. Stylizację dopełniała minimalistyczna biżuteria.

Na scenie towarzyszył jej Zbigniew Zamachowski, który swoim poczuciem humoru i sceniczną charyzmą rozluźniał atmosferę gali. Mimo to, to właśnie Grażyna skupiła na sobie uwagę mediów i widzów - ewidentnie "przyćmiła wszystkich". Nie pierwszy raz zresztą dziennikarka udowodniła, że wie, jak zrobić wrażenie!

Jubileuszowa gala była wyjątkowa nie tylko ze względu na samą oprawę, ale również na emocje związane z 50-leciem festiwalu. Wśród gości pojawili się uznani reżyserzy, aktorzy i twórcy filmowi, którzy wspólnie celebrowali historię polskiego kina. Nie zabrakło wzruszeń, oklasków czy głośnych owacji.

Torbicka, która od dekad kojarzona jest z filmem i sztuką, znakomicie odnalazła się w roli prowadzącej. Jej profesjonalizm, spokój i elegancja sprawiły, że cała uroczystość przebiegała w wyjątkowej atmosferze. Publiczność doceniła jej wyczucie stylu i klasę, a także fakt, że niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej lubianych i szanowanych postaci w polskich mediach.

