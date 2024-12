Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała pokazali się razem. Plotkowano, że się rozstali. Nic na to nie wskazuje!

Co z pogrzebem Stanisława Tyma? To wiadomo na pewno! Ważne ustalenia

Decyzja Zbigniewa Zamachowskiego sprzed ponad trzech lat - o zerwaniu z Moniką Richardson i związaniu się z Gabrielą Muskałą - była szokiem dla fanów całej trójki. Małżeństwo dziennikarki i aktora oficjalnie zakończyło się dwa lata później, we wrześniu 2023 r. Byli małżonkowie rozwiedli się w zgodzie i bez medialnego rozgłosu, który towarzyszył ich rozstaniu. Oboje pogodzili się z końcem relacji, rozwiązali problemy dotyczące podziału majątku i rozeszli w pokoju. Po ogłoszeniu wyroku zrobili sobie nawet razem zdjęcie!

W momencie rozwodu Zbigniew Zamachowski od dawna miał już kolejną partnerkę. To Gabriela Muskała, dla której gwiazdor porzucił żonę! Aktorzy nieczęsto pokazują się razem publiczne, ale teraz zrobili wyjątek. Mieli swoje powody.

Zobacz także: Zamachowski i Muskała już mają kryzys?! Aktorka spakowała walizki. Sensacyjne wieści

Zbigniew Zamachowski zostawił Monikę Richardson dla Gabrieli Muskały. Z nową miłością woli nie pokazywać się publicznie

Zamachowski trwał u boku Richardson przez dekadę. To dla dziennikarki zostawił swoją poprzednią żonę, z którą doczekał się aż czwórki dzieci. Doszło do rozwodu, ale 10 lat później Richardson spotkał ten sam los, co Aleksandrę Justę. W czasie pandemii aktor opuścił małżonkę dla kolejnej partnerki, z którą jest do dziś. Z Gabrielą Muskałą nie wziął jednak ślubu.

Zakochani są ze sobą, ale nie zdradzają szczegółów wspólnego życia. Za to chętnie opowiadają o wspólnej pracy. To z jej powodu pojawiają się publicznie. Ostatnio pokazali się najpierw w "Halo, tu Polsat", gdzie promowali film Muskały, w którym Zamachowski wziął udział. Później brylowali na oficjalnej premierze "Błaznów".

Pozowali do zdjęć, trzymając się za ręce, a Zamachowski czule obejmował partnerkę. Mimo plotek o rozstaniu widać, że ta miłość kwitnie!

Zobacz także: Zamachowski zamieszkał u Muskały. Szaleje na zakupach. Kupił piwo za szokującą kwotę!

Gabriela Muskała rozkwita zawodowo

Gabriela Muskała u boku Zbigniewa Zamachowskiego dostała zawodowych skrzydeł. Aktorka po raz pierwszy podjęła się roli reżyserki! Wyreżyserowała produkcję "Błazny", która do kin trafi jeszcze w grudniu 2024 r.

Myślę, że zrobiliśmy film o aktorstwie. Po prostu. Film, w którym pokazujemy codzienność młodych ludzi wchodzących w zawód. On powstał z improwizacji, więc tutaj jest bardzo dużo z nich, ale też z mojego doświadczenia sprzed 32 lat, kiedy zaczynałam studia. Niestety wiele osób myśli, że aktorzy to właśnie błazny, komedianci, bo wygłupiamy się, robimy miny i dostajemy jeszcze za to pieniądze. A nasz zawód, zawód aktora, jest bardzo ciężki, wyniszczający psychikę. Chociaż jest przepiękny - opowiadała Muskała w "Halo, tu Polsat".

Zobacz także: Tak żyje teraz Zbigniew Zamachowski. Gabriela Muskała dała mu dach nad głową i swój samochód. Nowe zdjęcia zaskakują

Zobacz więcej zdjęć. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała razem na salonach! Nie pokazują się zbyt często

Zbigniew Zamachowski - małżeństwa i rozwody Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.