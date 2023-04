i Autor: Piotr Podlewski/AKPA, Jacek Kurnikowski/AKPA

Postanowiła wyjechać

Zamachowski i Muskała już mają kryzys?! Aktorka spakowała walizki. Sensacyjne wieści

Zbigniew Zamachowski (61 l.) i Gabriela Muskała (53 l.) zeszli się po tym, jak aktor rozstał się z żoną, Moniką Richardson (50 l.). I choć do tej pory para raczej stroniła od pokazywania się razem w mediach, to nagle jeden z serwisów donosi, że w związku mógł pojawić się pierwszy kryzys. Muskała miała spakować walizki i wyjechać! Co na to Zamachowski? Sensacyjne doniesienia.