Zbigniew Zamachowski znany jest zarówno młodszym, jak i starszym odbiorcom. Grał wiele charakterystycznych ról na przestrzeni wielu lat i jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. O 61-latku głośno było też ostatnio za sprawą życia prywatnego, między innymi rozpisywano się o jego burzliwym rozstaniu z Moniką Richardson. W "Super Expressie" jakiś czas temu pisaliśmy, że Zamachowski prawdopodobnie znalazł pocieszenie w ramionach aktorki Gabrieli Muskały. Teraz o aktorze znów zrobiło się głośno. Chodzi o jego wygląd! Pojawił się na jednej z premier i zaskoczył wszystkich. Totalna metamorfoza! Teoretycznie postawił na małą rzecz, a jednak sprawiła ona, że nie przypomina samego siebie. Jest lepiej czy gorzej? Oceńcie sami.

Odebrało nam mowę, gdy zobaczyliśmy, jaką przemianę przeszedł Zamachowski. Nie przypomina samego siebie!

Zbigniew Zamachowski pojawił się na premierze filmu "Skołowani", który publika w kinach będzie mogła zobaczyć od 14 kwietnia. Wszyscy skupili się jednak na tym, jak aktor wygląda! Totalnie zaskoczył, fundując sobie metamorfozę. Zapuścił gęste wąsy! Każdy, kto ma w rodzinie lub w gronie znajomych kogoś, kto nie miał wąsa, a teraz go ma (lub na odwrót), wie doskonale, jak ta niewielka zmiana może wpłynąć na cały wizerunek. Pojawiły się już komentarze, że Zamachowski takim zabiegiem dodał sobie co najmniej kilka lat do wyglądu. A Wy, jak oceniacie? Zagłosujcie w sondzie i zobaczcie pełne zdjęcie poniżej.

