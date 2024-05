Urocze urodziny córek Lewandowskich. Tego dnia królował róż

Jacek Zieliński od sześciu lat walczył z chorobą. Brat gwiazdora, Andrzej Zieliński, ujawnia nam przyczynę śmierci. Na co zmarł wokalista Skaldów?

Rodzina Lewandowskich od dwóch lat mieszka w Barcelonie. Relacjami ze swojego życia w słonecznej Hiszpanii często dzielą się w mediach społecznościowych. Ania Lewandowska (35 l.) w tym czasie nie próżnuje i stara się rozwijać swój biznes. Niedługo planuje otworzyć Multi-Butique, a w nim szkołę tańca. Dla żony Roberta Lewandowskiego (35 l.) niezmiennie najważniejsza jest rodzina i wychowywanie ich dwóch kilkuletnich córek.

Początek maja to czas to dla tej słynnej pary czas poświęcony głównie rodzinie. Wszystko dlatego, że ich dwie córki mają wtedy urodziny. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski po raz pierwszy zostali rodzicami 4 maja 2017 roku. To właśnie wtedy na świat przyszła ich córka Klara. Kilka lat później - 6 maja 2020 roku, rodzice przywitali na świecie Laurę.

Impreza urodzinowa Laury i Klary Lewandowskich

Między urodzinami dziewczynek jest zaledwie kilka dni różnicy, więc to oczywiste, że rodzice decydują się na to, aby urządzać im wspólne duże imprezy. Ania Lewandowska nie omieszkała podzielić się ze swoimi fanami tym, jak wyglądały urodziny córeczek. Od razu można zauważyć, że tego dnia królował róż! Widać był, że motywem przewodnim była nie tylko Barbie, ale także… Mario.

Cała rodzina świetnie się bawiła! Tego dnia były przebieranki, lekcje tańca czy zabawy z wróżką. Obie dziewczynki także doczekały się indywidualnych życzeń na wielomilionowym profilu Anny Lewandowskiej.

- Wszystkiego najlepszego Klaro! Tak szybko dorastasz! Niech Twój dzień będzie pełen śmiechu i radości, jaką może utrzymać Twoje małe serduszko! Kochamy Cię i jesteśmy z Ciebie tacy dumni – pojawiło się kilka dni temu.

Wszystkiego najlepszego Lauro z okazji 4. urodzin! Oby ten dzień był pełen miłości, śmiechu i niezapomnianych wspomnień! Jesteś naszym małym promyczkiem słońca! Kochamy Cię - czytamy na profilu.

Oczywiście pod postami nie zabrakło ogromu życzeń kibiców z całego świata!

- Ale czas leci… pamiętam Klarcie malutka raczkująca w Dojo… Dużo zdrówka dla Solenizantki; Slodko i kolorowo, a dla Klary wszystkuego naj, naj; Co za duża dziewczynka – piszą internauci.

