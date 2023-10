Tak żyje teraz Zbigniew Zamachowski. Gabriela Muskała dała mu dach nad głową i swój samochód. Nowe zdjęcia zaskakują

Zbigniew Zamachowski nie przywiązuje się do pieniędzy i dóbr materialnych. Swojej pierwszej żonie, Aleksandrze Juście (54 l.), i wspólnym dzieciom zostawił dom, samochód i zobowiązał się do płacenia ogromnych alimentów. Także z drugiego małżeństwa, z Moniką Richardson, wyszedł prawie bez niczego. Zostawił jej mieszkanie na warszawskim Żoliborzu. Najpierw wynajął sobie mieszkanko, ale szybko opuścił je, by zamieszkać u nowej partnerki - Gabrieli Muskały.

Zbigniew Zamachowski żyje jak w raju

Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała są ze sobą już dwa lata i wygląda na to, że bardzo dobrze im się układa. Robią zresztą poważne kroki na przód. Aktorka ostatnio oddała Zbyszkowi do użytkowania nawet swój samochód. Nie jest to co prawda nowa limuzyna, bo jej toyota avensis jest warta ok. 15 tys. zł, ale dla aktorki to ukochane auto. Zanim więc oddała je w ręce partnera, jeździła z nim jako pasażerka i kontrolowała, czy da sobie radę. Chyba zdał egzamin, bo teraz jeździ sam samochodem Muskały do pracy w radiu.

Ale żeby nie było, że korzyści z tego związku czerpie tylko Zbyszek... Ostatnio aktorka została zapytana, co daje jej związek z gwiazdorem. Odpowiedziała bez wahania: - Cudowne poczucie partnerstwa i swobody, akceptacji absolutnej i to, że ja się z tym człowiekiem mogę śmiać przede wszystkim. Ale też mogę mu się wypłakać w ramię, jak trzeba i pomóc, jak jemu jest ciężko.

