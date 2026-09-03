To koniec poszukiwań Witolda Płóciennika. Filmowiec nie żyje! Policja wydała krótki komunikat

Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony filmowiec nie żyje

Przez kilka ostatnich dni bliscy, przyjaciele i środowisko filmowe żyli nadzieją, że Witold Płóciennik odnajdzie się cały i zdrowy. Niestety, poszukiwania 56-letniego operatora filmowego zakończyły się tragicznym odkryciem. W czwartek, 3 września, podczas akcji poszukiwawczej odnaleziono ciało. Policja potwierdziła, że chodzi o zaginionego filmowca.

Zakończyły się poszukiwania zaginionego 56-latka. Zostało odnalezione ciało mężczyzny. Dziękujemy za zaangażowanie - czytamy na facebookowym profilu policji Sulęcin.

Witold Płóciennik zaginął w sobotę 29 sierpnia w okolicach Lubniewic w województwie lubuskim. Był w tym rejonie w związku z pracą przy nowej produkcji Netfliksa. Korzystając z wolnego czasu, wybrał się nad jezioro Lubiąż. To właśnie tam urwał się z nim kontakt. Według wcześniejszych informacji wysłał bliskim zdjęcie ze szlaku wokół jeziora. Później przestał odpowiadać. Gdy nie pojawił się na planie zdjęciowym w poniedziałek 31 sierpnia, zgłoszono jego zaginięcie.

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Poszukiwania na szeroką skalę

Zaczęła się dramatyczna akcja. Policjanci przeczesywali okolice jeziora i pobliskie tereny, do poszukiwań włączyli się strażacy, leśnicy, żołnierze i ochotnicy, a nawet ekipa filmowa. Wykorzystywano psy, drony, łodzie oraz specjalistyczny sprzęt. Nadzieja z każdym dniem była jednak coraz mniejsza. Po kilku dniach poszukiwań policja potwierdziła najgorsze. Wciąż jednak nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci filmowca.

Płóciennik był jednym z bardziej cenionych polskich operatorów. Odpowiadał za zdjęcia do wielu znanych filmów i seriali ("Klangor", "Stulecie Winnych", "Wymyk", "Ikar. Legenda Mietka Kosza"). Za swoją pracę otrzymywał prestiżowe nagrody i nominacje.

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