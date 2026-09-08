Znany dziennikarz pojawił się w tłumie na świeckim pogrzebie Joanny Rawik

Ostatnia droga znanej aktorki. Świecki pogrzeb Joanny Rawik

W Warszawie odbywa się pogrzeb Joanny Rawik, uroczystość ma charakter świecki. Gwiazda odeszła w wieku 92 lat 15 sierpnia 2026 roku. To znana aktorka i piosenkarka, która debiutowała w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała francuskie utwory. Była związana także z krakowskim klubem Pod Jaszczurami i kabaretem Kundel. Miała piękny, charakterystyczny niski głos, który był uwielbiany.

Do jej najbardziej znanych utworów należą m.in. „Po co nam to było”, „Romantyczność” oraz „Nie chodź tą ulicą”, za którą w 1966 roku zdobyła nagrodę na festiwalu w Opolu. Joanna Rawik występowała także poza Polską, koncertowała, m.in. we Francji, Czechosłowacji, RFN, Jugosławii, Australii i USA.

Artystka miała odznaczenia państwowe. Za swój dorobek i wkład w kulturę polską została uhonorowana Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydneta Andrzeja Dudę.

W ostatnim pożegnaniu Joanny Rawik biorą udział artyści. Wśród tych, którzy chcieli ją pożegnać pojawili się: aktor Olgierd Łukaszewicz, śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska, aktorka Emilia Krakowska. Przybył też znany dziennikarz Krzysztof Skowroński, czyli były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, obecnie związany z radiem Wnet, którego jest założycielem oraz redaktorem naczelnym.

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