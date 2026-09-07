Dominika Wielowieyska pożegnała ojca. Na ceremonii zabrała głos

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-07 21:53

W wieku 98 lat zmarł Andrzej Wielowieyski, wybitny polityk, prawnik oraz jeden z założycieli warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Informację o odejściu tej zasłużonej postaci opozycji demokratycznej przekazała w niedzielę jego córka, Dominika Wielowieyska.

  • Zmarł Andrzej Wielowieyski, wybitny polityk, prawnik i działacz opozycji demokratycznej, w wieku 98 lat.
  • Był kluczową postacią w polskiej opozycji demokratycznej, doradcą "Solidarności" i Lecha Wałęsy, a także aktywnym uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, co miało fundamentalne znaczenie dla transformacji ustrojowej Polski.
  • Po 1989 roku pełnił ważne funkcje publiczne jako senator (w tym wicemarszałek) oraz eurodeputowany, a jego zasługi dla Polski zostały uhonorowane najwyższym odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

Polska pożegnała Andrzeja Wielowieyskiego podczas państwowych uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Warszawie 7 września. Ceremonie rozpoczęły się mszą żałobną w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Jezusa w warszawskiej Falenicy, po której nastąpiła dalsza część uroczystości na Cmentarzu Parafialnym. Wśród licznie zgromadzonych żałobników i oficjeli obecni byli m.in. senator Bogdan Borusewicz, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz były prezydent Warszawy Marcin Święcicki. Odejście Andrzeja Wielowieyskiego, w wieku 98 lat, zakończyło życie postaci niezwykle zasłużonej dla polskiej transformacji, która przez wiele dekad angażowała się w życie społeczne i polityczne kraju.

- W wieku 98 lat zmarł mój Tata, Andrzej Wielowieyski, jeden z ojców wolnej i demokratycznej Polski, kawaler Orderu Orła Białego. Odszedł otoczony rodziną w sobotę wieczorem, 29 sierpnia, w rodzinnym domu w warszawskiej Falenicy – napisała wcześniej Dominika Wielowieyska na platformie X.

Córka zmarłego podczas uroczystości zabrała głos, by pożegnać swojego ojca i opowiedzieć, jak ważną osobą był w jej życiu.

Kim był Andrzej Wielowieyski?

Andrzej Wielowieyski urodził się w Warszawie 16 grudnia 1927 roku. Już w 1943 roku, w czasie okupacji niemieckiej, walczył w oddziale partyzanckim Armii Krajowej. W 1947 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym rozpoczął pracę w administracji państwowej.

W latach 1961-1978 związany był z redakcją miesięcznika "Więź", a przez wiele lat aktywnie działał w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, pełniąc funkcje wiceprezesa i sekretarza.

W 1980 roku zaangażował się w rodzącą się "Solidarność", pełniąc funkcję eksperta Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie doradcy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Był także kierownikiem ekspertów "Solidarności" i członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. Od 1983 roku doradzał Lechowi Wałęsie, a później wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego.

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Odegrał kluczową rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, uczestnicząc w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej. W 1989 roku został wybrany senatorem z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", pełniąc funkcję wicemarszałka Senatu I kadencji.

Był związany z ugrupowaniami takimi jak ROAD, Unia Demokratyczna i Unia Wolności. Ponownie wybrany senatorem w 2001 roku, skupiał się na kwestiach budżetowych i gospodarczych. W 2008 roku, po śmierci Bronisława Geremka, objął jego mandat eurodeputowanego, działając w Grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, m.in. w Komisji Spraw Zagranicznych.

Za swoje zasługi został uhonorowany licznymi odznaczeniami, w tym Orderem Orła Białego, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.

W naszej galerii zobaczysz pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego:

Urna Andrzeja Wielowieyskiego obok jego zdjęcia. Na miniaturze Dominika Wielowieyska. O pogrzebie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 33
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DOMINIKA WIELOWIEYSKA