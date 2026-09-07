Zaskakujący widok na pogrzebie Jana Frycza. Pojawili się żołnierze

Jan Frycz przez lata kariery zawodowej dał się poznać jako wybitny aktor. Debiutował wiele lat temu, na koncie miał niezapomniane kreacje teatralne, role filmowe i serialowe. W pogrzebie Jana Frycza bierze udział bardzo wiele znanych osób, m.in. Krystyna Janda, Janusz Gajos, Małgorzata Kożuchowska, Jerzy Radziwiłłowicz, Jerzy Zelnik. Do zebranych, którzy żegnają aktora list skierowała minister kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska. Jak napisała:

- Przez niemal pięć dekad wychodził na scenę, stworzył dziesiątki niezapomnianych ról. Pracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. Był obecny w teatrze, kinie i telewizji. Ale liczby i tytuły nie mówią o nim najważniejszego, bo Jana Frycza nie dało się pomylić z nikim innym. (...) Nie grał po to, żebyśmy podziwiali aktora. Grał po to, żebyśmy zobaczyli człowieka. Jego bohaterowie często byli trudni, niejednoznaczni, czasem mroczni, ale zawsze prawdziwi.

Minister Cienkowska podziękowała także Fryczowi „za role, za prawdę, za odwagę, za teatr i za to, że przez tyle lat przypominał nam pan, że na scenie zawsze najważniejszy jest człowiek”.

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Jan Frycz był uhonorowany odznaczeniami państwowymi. Aktor w 2005 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zaś w 2005 roku uhonorowano go Srebrnym, a w 2015 roku - Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 roku otrzymał medal z rąk ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Pogrzeb Jana Frycza ma charakter państwowy i świecki

Pogrzeb Jana Frycza ma charakter państwowy i świecki. W Polsce stosowny wniosek o to, by pogrzeb miał charakter państwowy może w tej kwestii złożyć Związek Artystów Scen Polskich, tak też się stało. Co ciekawe przy urnie wartę sprawują żołnierze WOT. Z ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że to szef MON decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych, generałów (admirałów) oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa.

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.

Posterunek honorowy to wydzielony żołnierz, podoficer, oficer lub grupa osób pełniących symboliczną i reprezentacyjną służbę wartowniczą przy miejscach pamięci, symbolach narodowych lub trumnach/urnach podczas uroczystości państwowych, wojskowych oraz pogrzebowych.

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