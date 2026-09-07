Poruszający gest Karola Nawrockiego na pogrzebie Jana Frycza. To wyciskał łzy

Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat 15 sierpnia 2026 roku. Wiadomość o jego śmierci zasmuciła fanów, których przez lata zebrał całe mnóstwo. Aktor do końca był aktywny zawodowo, miał wziąć udział w kolejnym przedsięwzięciu i pojawić się na planie filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Niestety, odszedł po walce z ciężką chorobą.

Wiadomość o śmierci Jana Frycza poruszała także polityków, którzy doceniali jego pracę i wybitne role. Polityk KO Bogdan Zdrojewski podkreślił, że Frycz właśnie obchodził w tym roku pół wieku jako aktor:

- Debiutował dokładnie 50 lat temu. Aktor reżyserów gigantów m.in. Jarockiego, Kutza, Lupy. Jan Frycz niestety nie żyje. Był ważną postacią i Teatru Starego w Krakowie i Narodowego w Warszawie. Fantastyczne rzemiosło. Powaga traktowania zawodu. Odwaga w podejmowaniu ról niezwykle trudnych, wymagających. Znakomity w długich, żmudnych, ambitnych monologach. Bogata filmoteka, role w teatrach w tym tych rejestrowanych dla TVP. Żal. RIP.

Frycz miał odznaczenia państwowe

Jan Frycz miał na swoim koncie wiele nagród aktorski, ale też odznaczenia państwowe. Aktor w 2005 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zaś w 2005 roku uhonorowano go Srebrnym, a w 2015 roku - Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 roku otrzymał medal z rąk ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Właśnie te dwa odznaczenia pojawiły się przy urnie z prochami aktora w dni pogrzebu. Przy urnie ozdobionej białymi różami jest też warta honorowa składająca się z żołnierzy WOT, a konkretnie 18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter".

To, co jeszcze szczególnie zwraca uwagę to wieniec z białych i czerwonych kwiatów, przespany wstęgą. Wieniec ten przesłał prezydent Karol Nawrocki, to wyjątkowy i poruszający gest.

Jan Frycz urodził się 15 maja 1954 r. w Krakowie. W 1978 r. został absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W tym samym roku zadebiutował w „Damach i huzarach” wg Aleksandra Fredry w reż. Mikołaja Grabowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Polacy doskonale znali go nie tylko z teatralnych scen, ale z filmów i seriali, w ostatnich latach zagrał m.in. w popularnym serialu "Ślepnąc od świateł".

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