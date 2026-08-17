Jan Frycz miał na koncie wiele nagród. Od Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał wyjątkowe odznaczenie

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata

Jan Frycz od lat należał od czołówki najlepszych polskich aktorów. Polacy doskonale znali jego role teatralne, filmowe i serialowe. Grał amantów, ale potrafił też wcielić się w czarne charaktery, zawsze jednak potrafił przekazać emocje i prawdę.

Nagrody i wyróżnienia Jana Frycza

Widzowie go uwielbiali, a aktor mógł cieszyć się wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Wśród nich warto wspomnieć zdobytą nagrodę w 2003 r. podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za „Pornografię” Jana Jakuba Kolskiego oraz trzy Polskie Nagrody Filmowe Orły - za kreacje w „Pornografii”, „Pręgach” i „25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy”.

Ale nie tylko te wyróżnienia miał Jan Frycz. Aktor w 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W 2005 r. uhonorowano go Srebrnym, a w 2015 r. - Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 r. otrzymał medal z rąk ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Jak dowiedział się "Super Express" będzie złożony wniosek o to, by pogrzeb Jana Frycza miał charakter państwowy. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) potwierdził, że stara się o zorganizowanie właśnie takiego pogrzebu.

Komu przysługuje pogrzeb o charakterze państwowym?

Przeprowadzenie pogrzebu o charakterze państwowym jest możliwe po akceptacji przez rodzinę zmarłego. Państwowy pochówek dotyczy osób z najwyższych władz państwowych: urzędujących jak i byłych prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ale też jest możliwy w przypadku zasłużonych Polaków, czyli czyli naukowców, artystów czy sportowców.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POGRZEBU ANDRZEJA MOROZOWSKIEGO

100