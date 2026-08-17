Jan Frycz miał na koncie wiele nagród. Od Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał wyjątkowe odznaczenie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-17 18:30

Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Wiadomość o jego śmierci zasmuciła fanów. Aktor do końca był aktywny zawodowo, niebawem miał wziąć udział w kolejnym przedsięwzięciu i pojawić się na planie filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Aktor przez lata zdobywał serca kolejnych pokoleń widzów, a na koncie miał wiele nagród. Miał też ważne odznaczenie państwowe, które otrzymał od Aleksandra Kwaśniewskiego.

Jan Frycz nie żyje
Autor: Pexels/AKPA/ Pexels.com

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata

Jan Frycz od lat należał od czołówki najlepszych polskich aktorów. Polacy doskonale znali jego role teatralne, filmowe i serialowe. Grał amantów, ale potrafił też wcielić się w czarne charaktery, zawsze jednak potrafił przekazać emocje i prawdę.

Nagrody i wyróżnienia Jana Frycza

Widzowie go uwielbiali, a aktor mógł cieszyć się wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Wśród nich warto wspomnieć zdobytą nagrodę w 2003 r. podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za „Pornografię” Jana Jakuba Kolskiego oraz trzy Polskie Nagrody Filmowe Orły - za kreacje w „Pornografii”, „Pręgach” i „25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy”.

Ale nie tylko te wyróżnienia miał Jan Frycz. Aktor w 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 

W 2005 r. uhonorowano go Srebrnym, a w 2015 r. - Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 r. otrzymał medal z rąk ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. 

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Jak dowiedział się "Super Express" będzie złożony wniosek o to, by pogrzeb Jana Frycza miał charakter państwowy. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) potwierdził, że stara się o zorganizowanie właśnie takiego pogrzebu. 

Komu przysługuje pogrzeb o charakterze państwowym?

Przeprowadzenie pogrzebu o charakterze państwowym jest możliwe po akceptacji przez rodzinę zmarłego. Państwowy pochówek dotyczy osób z najwyższych władz państwowych: urzędujących jak i byłych prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ale też jest możliwy w przypadku zasłużonych Polaków, czyli czyli naukowców, artystów czy sportowców. 

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POGRZEBU ANDRZEJA MOROZOWSKIEGO 

Politycy i dziennikarze na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego
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Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil
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JAN FRYCZ