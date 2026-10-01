Odchodzi z Sejmu na zasłużoną emeryturę. Czarzasty złożył podpis i wyszydził posłankę PiS

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-01 10:26

Cobra to zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, która po ośmiu latach służby w Sejmie przechodzi właśnie w stan spoczynku. Decyzję o przejściu w stan spoczynku przypieczętował podpisem Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie omieszkał on przy tej okazji wbić szpili w posłankę PiS, która jakiś czas temu zachowywała się niekonwencjonalnie w Sejmie. W przeciwieństwie do Dominiki Chorosińskiej, Cobra miała nigdy... nie szczekać w parlamencie.

Portret Włodzimierza Czarzastego w okularach na czerwonym tle. O emeryturze psa w Sejmie przeczytasz na SE.
Autor: Art Service/Super Express

Na początku września, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska, która pełniła wcześniej funkcję ministra kultury, zszokowała wiele osób swoim zachowaniem w Sejmie. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza, nagle zaczęła szczekać. Co więcej, to nietypowe zdarzenie zostało odnotowane nawet w oficjalnym stenogramie z obrad parlamentarnych. Sama Chorosińska skomentowała swoje niekonwencjonalne działanie na platformie X. - Jedyny język jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz to szczekanie psów z Kłodzka - stwierdziła.

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Do tej nietypowej sytuacji postanowił nawiązać Włodzimierz Czarzasty przy okazji wysyłania na emeryturę Cobry. Psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, wykorzystywana przy zabezpieczaniu budynków parlamentu, np. do wykrywania materiałów wybuchowych, odchodzi se służby. Kancelaria Sejmu opublikowała z tej okazji specjalne nagranie z udziałem samego marszałka. Przegląda on na nim leżący przed nim dokument, wzdycha, a następnie zaczyna odczytywać jego treść. - Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie - mówi, nawiązując wyraźnie do Chorosińskiej.

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Wówczas kamera pokazuje, że chodzi o psa. W materiale pojawiły się również podziękowania dla czworonożnej funkcjonariuszki. - Dziękujemy za lata służby! Odpoczywaj na zasłużonej emeryturze - przekazała Kancelaria Sejmu.

Całe nagranie wyglądało następująco: 

Galeria poniżej: Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie

Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie
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