Odchodzi z Sejmu na zasłużoną emeryturę. Czarzasty złożył podpis i wyszydził posłankę PiS

Na początku września, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska, która pełniła wcześniej funkcję ministra kultury, zszokowała wiele osób swoim zachowaniem w Sejmie. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza, nagle zaczęła szczekać. Co więcej, to nietypowe zdarzenie zostało odnotowane nawet w oficjalnym stenogramie z obrad parlamentarnych. Sama Chorosińska skomentowała swoje niekonwencjonalne działanie na platformie X. - Jedyny język jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz to szczekanie psów z Kłodzka - stwierdziła.

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Do tej nietypowej sytuacji postanowił nawiązać Włodzimierz Czarzasty przy okazji wysyłania na emeryturę Cobry. Psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, wykorzystywana przy zabezpieczaniu budynków parlamentu, np. do wykrywania materiałów wybuchowych, odchodzi se służby. Kancelaria Sejmu opublikowała z tej okazji specjalne nagranie z udziałem samego marszałka. Przegląda on na nim leżący przed nim dokument, wzdycha, a następnie zaczyna odczytywać jego treść. - Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie - mówi, nawiązując wyraźnie do Chorosińskiej.

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Wówczas kamera pokazuje, że chodzi o psa. W materiale pojawiły się również podziękowania dla czworonożnej funkcjonariuszki. - Dziękujemy za lata służby! Odpoczywaj na zasłużonej emeryturze - przekazała Kancelaria Sejmu.

Całe nagranie wyglądało następująco:

Cobra idzie na emeryturę! 🐕‍🦺Decyzję o przejściu w stan spoczynku przypieczętował podpisem Marszałek Sejmu @wlodekczarzasty. 😉Psy Straży Marszałkowskiej to ważny element systemu ochrony Sejmu. Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach pozostających w zarządzie… pic.twitter.com/dKRvHOlKxe— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) September 30, 2026

Galeria poniżej: Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie

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Sonda Czy takie zachowanie przystoi w Sejmie posłowie/posłance? Nie mam z nim żadnego problemu Nie, ale też nie ma co dramatyzować Tak, mocno to żenujące Jest mi to zupełnie obojętne