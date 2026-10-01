Wicepremier Krzysztof Gawkowski z żoną w teatrze. Spotkali Jolantę Kwaśniewską!

Obecność wicepremiera na wydarzeniu kulturalnym nie jest zaskoczeniem — Krzysztof i Angelika Gawkowscy od lat uchodzą za osoby, które chętnie uczestniczą w premierach, koncertach i wydarzeniach sportowych. Zawsze elegancko ubrani, swobodni, bez spięcia, dobrze odnajdują się w towarzystwie celebrytów i ludzi kultury. Tym razem również przyciągali uwagę fotoreporterów: uśmiechnięci, zrelaksowani, wyraźnie zainteresowani spektaklem.

Na premierze pojawiła się także Jolanta Kwaśniewska (71 l.), która od lat wspiera polskie instytucje kultury i jest stałą bywalczynią teatralnych premier. Jej obecność podkreśliła rangę wydarzenia.

Owacje na stojąco i mocny temat sztuki

„Antropologia” została przyjęta przez publiczność owacjami na stojąco. Spektakl porusza temat, który łatwo trafia do współczesnego widza: zaginięcie młodej dziewczyny i dramatyczne poszukiwania prowadzone przez jej starszą siostrę. W sztuce kluczową rolę odgrywa technologia — bohaterka wykorzystuje wszystkie dostępne narzędzia cyfrowe, by odkryć, co stało się z jej siostrą.

Czarzasty pożegnał Cobrę. Odeszła na zasłużoną emeryturę

To opowieść o stracie, determinacji i współczesnym świecie, w którym cyfrowe ślady potrafią powiedzieć więcej niż słowa. Warnke prowadzi historię dynamicznie, a napięcie rośnie z każdą sceną, co tłumaczy entuzjastyczne reakcje widowni.

Wieczór pełen emocji

Premiera „Antropologii” była jednym z tych wydarzeń, które łączą różne środowiska — artystyczne, medialne i polityczne. Owacje, znani goście i mocny temat sztuki sprawiły, że wieczór w Teatrze 6. piętro zapisał się jako udane otwarcie sezonu. A obecność Gawkowskiego z żoną tylko podkreśliła, że kultura wciąż potrafi przyciągać ludzi z pierwszych stron gazet.

18