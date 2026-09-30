Anna Maria Żukowska w objęciach Krzysztofa Stanowskiego. "Bo oboje umrzemy"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-30 12:10

Powiedzieć, że możliwości sztucznej inteligencji potrafią być przerażające, to nie powiedzieć nic. Czasem jednak wygenerowane przez nią nagrania naprawdę powodują szeroki uśmiech na twarzy. Tak też dzieje się w przypadku nagrania, w którym główne role grają Krzysztof Stanowski i Anna Maria Żukowska. Wideo szybko stało się hitem sieci. Co najważniejsze, z dystansem i humorem odniosła się do niego sama posłanka. Co więcej, szybko okazało się, że jest jeszcze jedno, równie ciekawe nagranie.

Anna Maria Żukowska w Sejmie i Krzysztof Stanowski na miniaturze. O filmikach z nimi pisze SE.
Autor: Super Express (2) Anna Maria Żukowska
  • W sieci pojawił się krótki filmik stworzony przez AI.
  • W rolach głównych widzimy w nim Krzysztofa Stanowskiego oraz Annę Marię Żukowską.
  • Nagranie z uśmiechem skomentowała sama posłanka.
  • Zobaczcie sami to nagranie.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować znaczny wzrost liczby filmów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych. Często w tych materiałach pojawia się twórca Kanału Zero w towarzystwie znanych osobistości. Tym razem po platformie X zaczął krążyć filmik, na którym zestawiono dziennikarza z posłanką Lewicy Anną Marią Żukowską. Wyobraźmy sobie scenę rodem z amerykańskiego liceum: polityczka Lewicy z tacą pełną jedzenia przechodzi przez stołówkę. Nagle, jej stopa ześlizguje się na brudnej podłodze, a ona sama jest o krok od spektakularnego upadku, tuż po tym, jak zalotnie mruga do niej dziennikarz. W ostatniej chwili, niczym bohater, pojawia się Stanowski, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który z dumą prezentuje swój błyskawiczny refleks, ratując ją z opresji. Następnie widzimy kilka kolejnych kadrów z nim w roli głównej.

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Film rozbawił m.in. bohaterkę. Oznaczyła ona dziennikarza i skierowała do niego krótką wiadomość. - Weź zatrzymaj te filmiki z nami, bo oboje umrzemy - napisała, mając na myśli oczywiście śmierć ze śmiechu.

Całe nagranie wyglądało następująco: 

Szybko przywołany jeszcze jeden z filmów, wygenerowanych przez AI, na których występuje i Stanowski i Żukowska.

Galeria poniżej: Anna Maria Żukowska ma w domu meble jak z antykwariatu! Pełno ozdób i menora 

Anna Maria Żukowska ma w domu meble jak z antykwariatu! Pełno ozdób i menora
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KRZYSZTOF STANOWSKI
Anna Maria Żukowska