Anna Maria Żukowska w objęciach Krzysztofa Stanowskiego. "Bo oboje umrzemy"

W sieci pojawił się krótki filmik stworzony przez AI.

W rolach głównych widzimy w nim Krzysztofa Stanowskiego oraz Annę Marię Żukowską.

Nagranie z uśmiechem skomentowała sama posłanka.

Zobaczcie sami to nagranie.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować znaczny wzrost liczby filmów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych. Często w tych materiałach pojawia się twórca Kanału Zero w towarzystwie znanych osobistości. Tym razem po platformie X zaczął krążyć filmik, na którym zestawiono dziennikarza z posłanką Lewicy Anną Marią Żukowską. Wyobraźmy sobie scenę rodem z amerykańskiego liceum: polityczka Lewicy z tacą pełną jedzenia przechodzi przez stołówkę. Nagle, jej stopa ześlizguje się na brudnej podłodze, a ona sama jest o krok od spektakularnego upadku, tuż po tym, jak zalotnie mruga do niej dziennikarz. W ostatniej chwili, niczym bohater, pojawia się Stanowski, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który z dumą prezentuje swój błyskawiczny refleks, ratując ją z opresji. Następnie widzimy kilka kolejnych kadrów z nim w roli głównej.

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Film rozbawił m.in. bohaterkę. Oznaczyła ona dziennikarza i skierowała do niego krótką wiadomość. - Weź zatrzymaj te filmiki z nami, bo oboje umrzemy - napisała, mając na myśli oczywiście śmierć ze śmiechu.

Całe nagranie wyglądało następująco:

.@K_Stanowski weź zatrzymaj te filmiki z nami, bo oboje umrzemy 😂 https://t.co/tPWLbC2qGk— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) September 29, 2026

Szybko przywołany jeszcze jeden z filmów, wygenerowanych przez AI, na których występuje i Stanowski i Żukowska.

Jeśli to jest powód, że RAM drożeje, jestem w stanie to zaakceptować. pic.twitter.com/Oory0UiUV0— Kanał Minus (@Kanal_minus) September 28, 2026

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