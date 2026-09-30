Nostalgiczny powrót do mrocznego Gotham

Dla wielu widzów, którzy pamiętają kinowe kolejki z przełomu lat 80. i 90., Batman Tima Burtona pozostaje tą jedyną, niedoścignioną wersją przygód Mrocznego Rycerza. Gotycka architektura, gęsta atmosfera i postać Bruce’a Wayne’a, który pod maską ukrywał melancholię i determinację, stworzyły fundament współczesnej popkultury. John Jackson Miller, amerykański pisarz i znawca świata komiksów, doskonale rozumie ten sentyment.

Jak przyznał John Jackson Miller w rozmowie z serwisem komiksopedia.pl: „Zawsze uważałem, że to najważniejszy film komiksowy w historii, a nie tylko najważniejszy film o superbohaterach czy o Batmanie”. To właśnie ta fascynacja stała się impulsem do stworzenia książki „Batman: Odrodzenie” (ang. Batman: Resurrection), która jest oficjalnym pomostem między pierwszym filmem a „Powrotem Batmana” z 1992 roku.

Co działo się z Vicky Vale? Zagadki rozwiązane po latach

Akcja nowej opowieści rozpoczyna się zaledwie pięć miesięcy po wielkim finale w katedrze Gotham. Choć filmowy Joker nie żyje, jego mroczna legenda i gang nadal terroryzują miasto, a Bruce Wayne musi zmierzyć się z konsekwencjami swojej walki. Dla czytelników najciekawszym elementem może być powrót postaci, które nagle zniknęły z ekranu. Książka rozwija dalsze losy reporterki Vicky Vale oraz Alexandra Knoxa, dając fanom odpowiedzi na pytania, których filmowe kontynuacje nigdy nie poruszyły.

W „Odrodzeniu” pojawiają się także inne znane twarze, jak milioner Max Shreck czy Selina Kyle, co pozwala jeszcze głębiej zanurzyć się w estetykę stworzoną przez Tima Burtona. Autor z ogromnym szacunkiem podchodzi do pierwowzoru, dbając o to, by relacje między bohaterami – w tym początki trudnej współpracy Batmana z komisarzem Jamesem Gordonem – brzmiały autentycznie.

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Batman jako detektyw: Powrót do korzeni

Nowa historia pozwala nam spojrzeć na postać graną przez Michaela Keatona z innej perspektywy. Zamiast skupiać się wyłącznie na efektownych walkach, Miller kładzie nacisk na analityczny umysł bohatera. Bruce Wayne w tym wydaniu to przede wszystkim człowiek szukający prawdy w mieście pełnym kłamstw.

Batman nie zajmuje się po prostu obijaniem przestępców. Jest przede wszystkim specem od rozwiązywania zagadek kryminalnych. To ważna część tożsamości tej postaci. Potrafi dokonać takich cudów, jakich inni bohaterowie w ogóle nie byliby w stanie wziąć pod uwagę. Doskonale wie, jak wykorzystać umiejętności obserwacyjne i zdolność rozumowania, które rozwijał latami z pomocą Alfreda. W ten sposób dostrzega niewidoczną dla innych prawdę - podkreśla John Jackson Miller.

"Batman: Odrodzenie" kiedy w premiera książki w Polsce?

Dla fanów, którzy dorastali wraz z filmami Burtona, to okazja do ponownego spotkania z Batmanem, który nie jest niezniszczalną maszyną, lecz człowiekiem doskonalącym swoje rzemiosło. W książce śledzimy, jak Bruce Wayne testuje swoje pierwsze gadżety, w tym batarang, i uczy się zaufania do swoich sojuszników.

Polskie wydanie książki „Batman: Odrodzenie” autorstwa Johna Jacksona Millera w tłumaczeniu Kuby Kozłowskiego ma oficjalną premierę 2 października 2026 roku, choć pierwsze egzemplarze z przedsprzedaży od wydawnictwa Vesper trafiają do czytelników już pod koniec września.

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