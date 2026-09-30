Straszna śmierć na drodze pod Siedlcami. Pijany kierowca z zakazem wjechał w latarnię

- Siedleccy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w nocy z 29/30 września w miejscowości Żdżar. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni mieszkaniec Kałuszyna, kierujący Peugeotem, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w przydrożną latarnię. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 30-letni pasażer, mieszkaniec gminy Kotuń. Kierowca oddalił się z miejsca wypadku w nieznanym kierunku. Dzięki podjętym przez policjantów działaniom mężczyzna został odnaleziony i zatrzymany - informuje komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Sprawca wypadku w Żdżarze był pod wpływem alkoholu

Policyjne badanie alkomatem wykazało, że sprawca zdarzenia miał we krwi prawie 2 promile alkoholu. Mundurowi zweryfikowali również przeszłość 39-latka i wyszło na jaw, że ciążył na nim dożywotni zakaz prowadzenia samochodów, wydany przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim pod koniec października 2022 roku.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zabezpieczyli dowody, a cała procedura odbywała się pod okiem prokuratora. Samochód trafił na strzeżony parking, natomiast ujęty mieszkaniec Kałuszyna został osadzony w policyjnym areszcie.

Siedlecka policja bada przyczyny tragedii

Z policyjnych rejestrów jasno wynika, że zatrzymany kierowca miewał już wcześniej konflikty z prawem i był notowany między innymi za jazdę na podwójnym gazie.

Dokładne przyczyny tej nocnej tragedii są teraz skrupulatnie analizowane przez śledczych oraz prokuraturę. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Ponawiamy i przyłączamy się do apeli służb o rozsądek na drogach.

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