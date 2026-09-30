Czarzasty pożegnał Cobrę. Odeszła na zasłużoną emeryturę

„Nigdy nie szczekałaś w Sejmie”

W krótkim filmie opublikowanym przez Czarzastego marszałek siedzi przy biurku z dużą, stylizowaną księgą. Otwiera ją powoli, jakby czytał oficjalny dokument, i zaczyna uroczystym tonem: „Przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat służby, nienaganna opinia, nigdy nie szczekałaś w Sejmie…”

W tle widać Cobrę — czarną, spokojną suczkę, która siedzi na fotelu naprzeciwko marszałka, jakby naprawdę uczestniczyła w ceremonii. Czarzasty podpisuje dokument i dodaje: „Od jutra masz wolne. Spocznij.”

Cobra reaguje krótkim, zadowolonym „hau!”, które idealnie domyka scenę. Nagranie jest lekkie, żartobliwe, ale jednocześnie pokazuje sympatię, jaką funkcjonariusze darzą swojego psiego partnera.

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Emerytura jak u policyjnych psów

Cobra kończy służbę w Straży Marszałkowskiej po ośmiu latach pracy. Psy w takich formacjach pełnią ważne zadania: patrolują teren, uczestniczą w kontrolach bezpieczeństwa, reagują na zagrożenia. Po latach pracy zwykle trafiają pod opiekę funkcjonariuszy, którzy znają je najlepiej — i tak najpewniej będzie również w tym przypadku.

Choć Cobra kończy służbę, nie zabraknie jej ulubionych przysmaków. W ramach „odprawy” dostała zapas swojej ulubionej karmy, co marszałek pokazał w nagraniu. To symboliczny gest, ale dobrze oddaje atmosferę pożegnania: trochę humoru, trochę wzruszenia i dużo sympatii.

Cobra zasłużyła na odpoczynek

W Straży Marszałkowskiej psy są traktowane jak pełnoprawni funkcjonariusze. Cobra przez lata była częścią sejmowego zespołu, a jej odejście na emeryturę to naturalny etap — tak jak w policji czy wojsku. Teraz przed nią spokojniejsze życie, bez służbowych obowiązków, za to z opieką ludzi, którzy znają ją najlepiej.

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