Ruszyła ogólnopolska akcja policji. Potrwa do końca roku. Posypią się mandaty i punkty karne!

Policja sprawdzi światła w samochodach i odblaski u pieszych

W czwartek, 1 października, rozpoczyna się szeroko zakrojona akcja policji, która potrwa do końca 2026 roku. Funkcjonariusze drogówki w całym kraju skupią się przede wszystkim na stanie technicznym oświetlenia pojazdów.

Po zmroku szczególną uwagę zwrócą również na pieszych. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym osoby poruszające się po zmierzchu drogą poza obszarem zabudowanym są zobowiązane do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Nawet niewielki odblask zwiększa widoczność pieszego i daje kierowcy więcej czasu na zmniejszenie prędkości oraz bezpieczne wykonanie manewru.

Za brak świateł grożą mandaty i punkty karne. Nawet 6 punktów karnych za jazdę bez świateł po zmroku

Kierowcy powinni pamiętać, że z wymaganych świateł trzeba korzystać przez całą dobę. Za jazdę bez nich w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 2 punkty karne. Jeśli do wykroczenia dojdzie po zmroku, kara wzrasta do 300 zł i 6 punktów.

Mandat grozi również za niesprawne lub nieprawidłowo ustawione światła. W takim przypadku kara może wynieść od 20 do nawet 3000 zł. Za jazdę bez wymaganych świateł w tunelu kierowca może otrzymać 200 zł mandatu i 6 punktów karnych, natomiast brak odpowiedniego oświetlenia podczas mgły lub opadów oznacza 200 zł mandatu i 2 punkty.

Kary przewidziano także za niewłaściwe korzystanie z poszczególnych rodzajów świateł. Nieprawidłowe używanie świateł drogowych kosztuje 200 zł i 3 punkty karne, a tylnych świateł przeciwmgłowych – 100 zł i 2 punkty. Z kolei za zasłonięcie świateł przewożonym ładunkiem grozi mandat w wysokości 200 zł.

ITS alarmuje: źle ustawione światła mogą oślepiać kierowców

Problem nieprawidłowego oświetlenia samochodów na polskich drogach jest bardzo poważny. Jak podawał serwis motochemia.pl, testy analizatora świateł przekazanego policji przez Instytut Transportu Samochodowego wykazały, że nawet połowa pojazdów może oślepiać innych kierowców, a tylko niewielki odsetek ma prawidłowo ustawione reflektory. Zdarzały się również samochody, w których natężenie świateł wynosiło zaledwie 10–40% normy.

Źle ustawione lub zbyt mocne reflektory mogą na kilkadziesiąt sekund pogorszyć widzenie kierowcy jadącego z naprzeciwka, stwarzając poważne zagrożenie na drodze. Problem wynika m.in. z niewłaściwego ustawienia świateł, niekorzystania z korektorów pochylenia reflektorów oraz montowania nieodpowiednich źródeł światła. Kierowcy powinni kontrolować ustawienie reflektorów m.in. po wymianie żarówek i dostosowywać je do obciążenia samochodu. Ważne jest również prawidłowe korzystanie ze świateł drogowych i przeciwmgłowych, ponieważ ich niewłaściwe używanie może skutecznie oślepiać pozostałych uczestników ruchu.

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