Pogoda dla Gdańska na 2-4 października

Nadchodzący weekend w Gdańsku przyniesie mieszkańcom prawdziwą pogodową huśtawkę. Prognozy na dni od 2 do 4 października pokazują, że aura zmieni się diametralnie. Weekend rozpocznie się od pięknej, słonecznej pogody, jednak później nadejdzie załamanie, które przyniesie chmury i deszcz. Ostatni dzień weekendu da z kolei chwilę wytchnienia od opadów.

Piątek: idealny początek weekendu

Piątek zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu w Gdańsku. Na niebie nie powinno być żadnych chmur, co zwiastuje mnóstwo słońca. Będzie to również najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 19 stopni Celsjusza. Noc również będzie dość łagodna, ze wskazaniami termometrów na poziomie około 11 stopni. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 3 m/s, nie zakłócając poczucia komfortu.

Sobota przyniesie deszcz i chmury

Niestety, sobota przyniesie gwałtowne pogorszenie pogody. Słoneczną aurę zastąpi duże zachmurzenie, a wraz z nim pojawią się opady deszczu. Prognozy wskazują, że w ciągu dnia może spaść do 2,5 mm wody. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie nieco niższa niż w piątek i wyniesie około 18 stopni Celsjusza. Noce pozostaną podobne, z minimalną temperaturą w okolicach 10 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością zaledwie 1 m/s.

Niedziela: chłodniej, ale już bez opadów

Niedziela zakończy weekend w Gdańsku bez deszczu, co z pewnością będzie dobrą informacją. Niebo pozostanie jednak częściowo zasłonięte chmurami, a zachmurzenie określane jest jako umiarkowane. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 18 stopni. Należy się jednak przygotować na najchłodniejszą noc tego weekendu – temperatura minimalna spadnie do około 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Weekend w Gdańsku. Jak zaplanować czas?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend dobrze przemyśleć. Piątek, z dużą ilością słońca i przyjemną temperaturą, będzie idealnym dniem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To świetny moment na dłuższy spacer czy wycieczkę w plenerze. Deszczowa sobota może z kolei pokrzyżować takie plany – warto wtedy pomyśleć o aktywnościach pod dachem. Niedziela, choć chłodniejsza, będzie już sucha, co ponownie pozwoli na wyjście z domu bez obaw o deszcz, ale przyda się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather