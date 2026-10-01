Była wójtem od 1998 roku. Elżbieta Krajewska kierowała gminą do ostatnich dni życia

Nie żyje Elżbieta Krajewska. Z gminą Sadlinki była związana przez 44 lata

Nie żyje Elżbieta Krajewska. Wieloletnia wójt gminy Sadlinki odeszła 29 września 2026 roku. Elżbieta Krajewska rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Sadlinkach 1 marca 1982 roku. Było to jej pierwsze miejsce zatrudnienia i, jak podkreślają przedstawiciele samorządu, pozostała z nim związana przez kolejne 44 lata.

Początkowo pracowała w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa jako referent ds. obrotu ziemią. W kolejnych latach zajmowała stanowiska związane m.in. z gospodarką wodną, ochroną środowiska oraz budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych. 2 stycznia 1991 roku objęła funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i OC.

Jej działalność samorządowa rozpoczęła się w 1996 roku. 18 maja została radną oraz członkiem Zarządu Gminy Sadlinki. Dwa lata później, 14 listopada 1998 roku, Rada Gminy Sadlinki powierzyła jej funkcję wójta. Sprawowała ją nieprzerwanie przez blisko 28 lat.

- Szczególne miejsce w Jej pracy zajmowały również sprawy społeczne oraz potrzeby osób wymagających wsparcia. Za podejmowanymi działaniami zawsze stało przekonanie, że samorząd istnieje przede wszystkim dla ludzi. Gmina Sadlinki była dla Elżbiety Krajewskiej czymś więcej niż miejscem pracy. Tutaj zdobywała pierwsze zawodowe doświadczenia, poznawała potrzeby mieszkańców, a później przez kolejne kadencje brała odpowiedzialność za rozwój lokalnej wspólnoty – informuje Urząd Gminy Sadlinki.

Pogrzeb Elżbiety Krajewskiej. Podano szczegóły uroczystości

Uroczystości pogrzebowe śp. Elżbiety Krajewskiej odbędą się w piątek, 2 października 2026 roku. Pożegnanie rozpocznie się o godz. 11:15 w kaplicy cmentarnej w Sadlinkach. Następnie, o godz. 11:30, w miejscowym kościele zostanie odmówiony różaniec, a o godz. 12:00 rozpocznie się msza święta żałobna. Po nabożeństwie uczestnicy udadzą się na cmentarz w Sadlinkach, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości pogrzebowych. Różaniec w intencji zmarłej zostanie odmówiony również dzień wcześniej – w czwartek, 1 października, o godz. 18:00 w kościele w Sadlinkach.

Urząd Gminy Sadlinki poinformował także o zmianach w godzinach pracy w dniu pogrzebu. W piątek, 2 października, urząd oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą czynne do godz. 11:30.

- Dziś zamyka się wyjątkowy rozdział w historii Gminy Sadlinki. Pozostają Jej dokonania, pamięć o wieloletniej pracy na rzecz mieszkańców oraz wdzięczność za ponad cztery dekady służby lokalnej społeczności. Rodzinie i Najbliższym Pani Elżbiety Krajewskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia – dodaje Urząd Gminy Sadlinki.

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