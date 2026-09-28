Wszystkich Świętych 2026. Sprawdź, co musisz załatwić przed 1 listopada

Wszystkich Świętych 2026

Dzień 1 listopada, znany jako Wszystkich Świętych, to moment masowych odwiedzin na cmentarzach, kiedy wspominamy naszych bliskich. Ten wyjątkowy czas zadumy wymaga jednak od wielu rodzin wcześniejszej organizacji. O jakich szczegółach należy pamiętać, szykując się do wizyty przy grobach?

O czym pamiętać przed 1 listopada?

Przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie najważniejszych kwestii, które warto dopilnować jeszcze przed nadejściem 1 listopada. Wszystkie te praktyczne wskazówki można znaleźć w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

Dalsza część tekstu pod galerią.

Wszystkich Świętych 2026. Pamiętaj o tym przed 1 listopada

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Kwiaty i znicze na Wszystkich Świętych 2026

Informowaliśmy już wcześniej, że na sklepowych półkach zaczynają pojawiać się pierwsze znicze, choć do święta zmarłych pozostało jeszcze wiele tygodni. Wkrótce dołączą do nich również różnorodne kwiaty i gotowe wiązanki przeznaczone do dekoracji nagrobków. Osoby poszukujące inspiracji florystycznych zachęcamy do przejrzenia poniższej galerii, gdzie prezentujemy najpopularniejsze propozycje na ten sezon.

Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

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Wierni w kościele 1 listopada

Kościół katolicki traktuje uroczystość Wszystkich Świętych jako święto nakazane, co nakłada na wiernych obowiązek uczestnictwa we mszy świętej w dniu 1 listopada.

Warto zwrócić uwagę na ważny szczegół: nakaz ten odnosi się wyłącznie do udziału w nabożeństwie kościelnym. Sama wizyta na cmentarzu nie jest obowiązkowa tego konkretnego dnia i groby zmarłych można bez przeszkód odwiedzić w innym terminie, pod warunkiem zachowania uczestnictwa we mszy pierwszego listopada.

Halloween jest grzechem? Kościół ma swój stosunek

Stanowisko kościoła katolickiego wobec Halloween nie sprowadza się do prostego stwierdzenia, że samo przebieranie się czy udział w zabawie jest grzechem. Krytyka części środowisk kościelnych dotyczy przede wszystkim elementów związanych z okultyzmem, magią, wywoływaniem duchów czy fascynacją satanizmem, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Czy obchodzenie Halloween jest grzechem? Znamy kościelny punkt widzenia!