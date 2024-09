Czy obchodzenie Halloween jest grzechem? Znamy kościelny punkt widzenia!

W tej kawiarni klienci sami ustalają cenę! To prawdziwy hit wśród turystów

Halloween to święto obchodzone co roku 31 października, które przybyło do Polski ze Stanów Zjednoczonych i na przestrzeni ostatnich lat zyskało na popularności. To dzień związany głównie z tradycją przebierania, zbierania cukierków oraz dekorowania domów w upiorny sposób.

Skąd się wzięło Halloween?

Halloween swoje korzenie ma w dawnych obrzędach celtyckich, które miały na celu uczczenie końca lata i przywitanie zimy. Z czasem jednak owe święto przybrało świeckiego charakteru i skupia się głównie na zabawie - w wielu miejscach na świecie właśnie 31 października organizowane są różnego rodzaju imprezy. Czy jednak udział w takich wydarzeniach jest zgodny z wiarą chrześcijańską? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Czy wierni mogą obchodzić Halloween? Znamy stanowisko kościoła

Halloween od lat budzi niechęć wśród duchownych głównie ze względu na to, iż święto ma korzenie pogańskie. Dla kościoła wydarzenia tego typu są niezgodne z wiarą i duchowni niemalże co roku próbują przekonać swoich wiernych, by zaniechali obchodzenia Halloween. Czy więc uczestniczenie w imprezie tego typu jest grzechem?

Wiele osób uczestniczących w zabawach halloweenowych tłumaczy się, że nie mają z satanistami nic wspólnego, że nie oddają czci szatanowi, że to tylko zabawa. Niestety, przez sam fakt obchodzenia Halloween włączają się w obrzędy ku czci szatana, jedynie czynią to w inny, bezkrwawy sposób. Dla chrześcijanina świadomość, że w czasie Halloween prawdziwi czciciele szatana oddają mu cześć, powinna być wystarczającym argumentem, aby odcinać się od wszystkiego, co ma związek z tym świętem [...] - wyjaśniał Ks. Józef Pierzchalski SAC, cytuje portal wiadomosci.onet.pl.

Stanowisko kościoła nie pozostawia więc złudzeń. Duchowni nie są za obchodzeniem Halloween i - co ciekawe - niekiedy oprócz prób przemówienia do wiernych, decydują się także na nieco bardziej drastyczne kroki. W ubiegłym roku jeden z księży nie wytrzymał i postanowił zniszczyć ozdoby dzieci zrobione z dyń z okazji Halloween. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Rodzice poszukiwali wandala, który zniszczył święto ich dzieci. To proboszcz lokalnej parafii!