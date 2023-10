Czechy. Ksiądz proboszcz zniszczył ozdoby dzieci inspirowane Halloween

Proboszcz lokalnej parafii w Czechach okazał się wandalem, który zniszczył ozdoby przygotowane przez dzieci i nawiązujące do święta Halloween - informuje serwis wiadomosci.gazeta.pl. Milusińscy ze wsi Kurdějov zrobili je, żeby 15 października wziąć udział w celebracji Parady Dyń i Lampionów, ale następnego dnia po imprezie wszystko zostało zdewastowane. Rodzice dzieci opublikowali w mediach społecznościowych wpis poświęcony całemu zdarzeniu, wraz ze zdjęciami zniszczonych ozdób, ale chyba nie spodziewali się, że do czynu przyzna się Jaromír Smejkal, ksiądz proboszcz z lokalnej parafii. Duchowny wystosował list otwarty do burmistrza i mieszkańców Kurdějova, w którym co prawda przeprosił dzieci, ale wyznał jednocześnie, że postąpił słusznie, nazywając Halloween "satanistycznym świętem".

- Postąpiłem zgodnie ze swoją wiarą oraz obowiązkiem bycia opiekunem dusz dzieci i usunąłem te symbole (...) Nie miałem na celu krzywdzenia kogokolwiek, tym bardziej dzieci, więc przepraszam. Ale pamiętajcie o tym, że moim obowiązkiem jako autorytetu i kapłana jest ochrona dzieci i rodzin przed ukrytym duchowym złem - napisał ksiądz, którego cytuje serwis wiadomosci.gazeta.pl.

Od działań proboszcza odcięła się diecezja brneńska, której wikariusz generalny przeprosił burmistrza i mieszkańców Kurdějova w osobnym liście.