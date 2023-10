W kościele będą przepraszać za obchodzenie Halloween. Odprawią specjalną mszę

Dyrektor szpitala odpiera zarzuty po śmierci ciężarnej Doroty. Mówi, co zrobili ginekolodzy

Doszło do błędu lekarskiego?

Będą przepraszać za Halloween. Specjalna msza św. w krakowskiej bazylice

W Krakowie odbędzie się specjalna msza święta przebłagalna za obchodzenie Halloween. Msza zostanie odprawiona w bazylice Bożego Ciała we wtorek, 31 października o godz. 21.00. W inicjatywę zaangażowani są między innymi Wojownicy Maryi. Przypomnijmy, że Kościół katolicki uznaje świętowanie Halloween za zwyczaj pogański i antychrześcijański, a nawet grzeszny. Jednym z najważniejszych świąt katolickich jest natomiast uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona 1 listopada, czyli dzień po Halloween.

- Halloween obchodzone jest 31 października. Tego dnia niektóre lokale przypominają scenerie rodem z horrorów, a na ulice wychodzi młodzież w ciekawych i zaskakujących przebraniach. Sama nazwa Halloween pochodzi od sformułowania "All Hallow`s Eve" czyli wigilia Wszystkich Świętych. Z samym kościelnym świętem nie ma jednak nic wspólnego. Papież Franciszek wyraził obawy dotyczące obchodzenia Halloween, które uważa za źródło niebezpiecznych praktyk. Zaniepokojony wzrostem przypadków opętań wśród dzieci biorących udział w tych świętach, apeluje o rozważenie jego zakazania. Katoliccy egzorcyści twierdzą, że w okolicy 31 października każdego roku wiele dzieci doświadcza opętań. Podobnego zdania był także Benedykt XVI, który twierdził, że jest to "święto antychrześcijańskie i niebezpieczne". "Należy w pełni uświadomić sobie fakt, że swymi korzeniami 'Halloween' sięga do pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest zatem świętem z gruntu antychrześcijańskim" – przestrzegał też abp Jędraszewski. "W związku z tym osoby wierzące nie powinny w nim uczestniczyć, nawet w formie zabawy, a rodzice i wychowawcy powinni chronić dzieci i młodzież przed obrazami grozy i strachu związanymi z tym pseudoświętem" – tak, jeszcze jako metropolita łódzki przestrzegał przed Halloween abp Marek Jędraszewski - napisał na FB jeden z krakowskich kapłanów ks. Piotr Adamarek.

Pogrzeb zamordowanej Izabeli R.-H. w Tomicach