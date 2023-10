Natychmiast trafiła do szpitala

Zebrzydowice. Karolina rzuciła się z nożem na syna Filipa. Sąsiedzi w szoku! "To była spokojna kobieta"

– To była spokojna kobieta. Nie wiemy, co się stało – tak o Karolinie T. mówią sąsiedzi. Doskonale ją znają, bo kobieta urodziła się i wychowała w Zebrzydowicach. Gdy wzięła ślub wyprowadziła się z domu rodzinnego, ale kilka lat temu rozstała się z mężem i ponownie w nim zamieszkała. Po rozstaniu rodziców 12-letni syn Filip został przy matce. W domu mieszkał jeszcze tata Karoliny T. Kiedyś rodzina prowadziła firmę zajmującą się produkcją i sprzedażą obuwia damskiego. W czwartek, 19 października Karolina T. wraz z synem trafiła na SOR w Wadowicach.

Chłopak miał rany nadgarstka. Choć był w dobrym stanie, został przetransportowany do Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, zaś Karoliną T. zajęli się chirurdzy. Kobieta przeszła poważną 6–godzinną operację. Była w bardzo poważnym stanie. Gdy pozwoli na to jej stan zdrowia usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa syna i zostanie tymczasowo aresztowana. Filip wyszedł już ze szpitala. Nie wrócił jednak do Zebrzydowic. Zajął się nim jego ojciec.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy depresja to problem, z którym walczy się w Polsce w odpowiedni sposób? Tak, takie osoby mogą liczyć na odpowiednią pomoc Nie, pomoc dla osób dotkniętych depresją jest niewystarczająca Pomoc jest odpowiednia, ale brakuje zrozumienia, że depresja to choroba, a nie chwilowy stan przygnębienia