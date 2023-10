Chwile grozy na drodze. 5-latek wybiegł na jezdnię i zderzył się z autem

Co tam się stało!?

Jaworzna. 5-latek wybiegł na jezdnię i uderzył w opla. Dziecko trafiło do szpitala

W miejscowości Jaworzna (powiat limanowski) doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego. 5-letni chłopczyk wybiegł ze sklepu na jezdnię i zderzył się z osobowym oplem. Dziecko trafiło do szpitala. Na szczęście chłopiec uderzył w bok auta, a nie został potrącony przez przód pojazdu. Oplem kierował 26-letni mężczyzna. W momencie zdarzenia był on trzeźwy. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia ustalają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

