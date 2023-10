Religia znika ze szkoły im. Jana Pawła II! Radni byli jednogłośni

Co tam się stało!?

Uczniowie z Wojnicza nie będą się uczyli religii w szkole. Katecheza przeniesiona do przykościelnej salki

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu nie będą się uczyć religii w swojej szkole. Wszystko za sprawy uchwały rady powiatu tarnowskiego dotyczącej "utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć religii w sali katechetycznej przy Kolegiacie pw. św. Wawrzyńca w Wojniczu dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu". Czyżby w powiecie tarnowskim, znanym z przywiązania do wartości religijnych i konserwatywnych, nastąpiły radykalne zmiany? Nic z tych rzeczy.

Przeniesienie religii do salki katechetycznej jest co prawda zgodne z postulatami środowisk domagających się świeckości szkół, jednak intencja powiatu tarnowskiego była zupełnie inna. Chodzi o komfort uczniów. Warunki lokalowe szkoły sprawiają, że część z uczniów musiałaby kończyć lekcje po południu, dlatego dla katechezy postanowiono znaleźć inne miejsce.

- W tym roku mieliśmy tak duży nabór, że zaczęło brakować sal lekcyjnych. Nie chcieliśmy, żeby uczniowie uczyli się na dwie zmiany, a taka byłaby konieczność, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy uczyć na jedną zmianę i jednocześnie szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Myślę, że to jest najlepsze w tej sytuacji wyjście. Ksiądz bez problemu zgodził się na naszą propozycję, a nawet był zadowolony, bo lekcje religii będą teraz blisko kościoła - powiedział cytowany przez tarnow.net.pl Roman Łucarz, starosta tarnowski.

Kościół i szkoła w Wojniczu są przy tej samej ulicy. Proboszcz odstąpił pomieszczenia za darmo

W przypadku Wojnicza transfer religii ze szkoły do salki katechetycznej ułatwiła lokalizacja obu budynków. Kolegiata pw. św. Wawrzyńca oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II znajdują się przy jednej ulicy - Jagiellońskiej. Oba obiekty dzieli zaledwie ok. 250 metrów. Szkoła nie będzie musiała płacić za wynajem pomieszczeń przeznaczonych do lekcji katechezy, ponieważ proboszcz zgodził się udostępnić je za darmo.

