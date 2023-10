Rodzice pożegnali tragicznie zmarłą córkę wieńcem czerwonych róż

W sobotę w Tomicach, odbył się pogrzeb tragicznie zmarłej Izabeli R.-H. Młodą kobietę pożegnali rodzice, brat i mąż. Kościół pękał w szwach. W intencji zmarłej Izy zostało zamówionych wiele mszy Świętych. – "Tu na ziemi zakończyła swe życie" – mówił kapłan. Izabela zaginęła 13 października. Po skończonej pracy w Krakowie miała jechać do domu rodzinnego pod Wadowicami, by odwiedzić bliskich. Nigdy tam nie dotarła. Jej ciało znaleziono w Warszawie, w hotelu przy ul. Grzybowskiej. Wszystko wskazuje na to, że została uduszona. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci młodej księgowej.